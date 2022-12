Camille Razat è una delle attrici conosciuta per aver recitato nella serie tv Emily in Paris, un capolavoro Netflix con la famosissima Lily Collins che interpreta proprio la protagonista. Camille non vuole essere chiamata influencer, anche se il suo lavoro nella vita è proprio quello di guadagnare con i social network, in cui pubblica le sue foto e i set da modella. Come ha confessato in un’intervista, la ragazza crede nel destino, soprattutto dopo l’ingaggio in Emily in Paris, diventato in breve tempo un vero e proprio successo internazionale. In questa serie interpreta proprio Camille, un personaggio che porta il suo vero nome. Vediamo chi è questa bellissima attrice, quanti anni ha e alcuni dettagli sulla sua vita privata.

Biografia e carriera di Camille Razat

In moltissimi si sono innamorati di lei. Oltre alla bellezza, infatti, è simpaticissima e nella serie Emily in Paris è la migliore amica della protagonista, interpretata dall’attrice Lily Collins. Nata nel 1994, Camille Razat è una modella francese, che ha deciso di trasferirsi a Parigi per studiare cinema e teatro, inseguendo i suoi sogni. Qui, è stata scelta per interpretare Lea Morel, un personaggio della pellicola intitolata “Scomparsa“, famosissima in terra francese.

Nel 2021, Camille Razat è stata anche la protagonista di un servizio per Vanity Fair in Francia, nel quale ha indossato abiti meravigliosi di Celine e di Balmain. L’attrice che interpreta Camille in Emily in Paris ha iniziato a recitare a soli vent’anni, in un film intitolato le cose umane, presentato anche alla Mostra del cinema di Venezia. Aveva invece solo due anni quando per la prima volta è stata ingaggiata per rappresentare una catena di supermercati francesi come modella. Fotografata in mezzo ad una serie di peluche, è diventata uno dei volti più noti nel mondo della moda francese. Eppure l’attrice è alta solo 1,68 m, e come ha affermato lei stessa il suo peso non è mai stato attinente ai canoni delle classiche modelle.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che l’attrice è appassionatissima di pittura, fotografia e canto. Il suo genere preferito è il rap, anche se in cima ai suoi interessi c’è sicuramente la moda e il cinema. L’attrice si è recentemente lamentata con alcuni giornalisti che l’hanno chiamata erroneamente influencer. Lei stessa ha affermato di essere innanzitutto una performer e modella.