Chi è Carla Belotti di Uomini e donne? Figli, età, dove vive, Biagio, separazione

Carla Belotti, che ha 53 anni, è una delle nuove signore di “Uomini e Donne“, che ha deciso di partecipare al programma per incontrare Biagio Di Maro. Tuttavia, la loro frequentazione non è andata come previsto, e Carla ha avuto più di un attacco di collera verso il cavaliere davanti alle telecamere. In molti durante queste settimane si sono quindi chiesti chi sia Carla di Uomini e Donne, ecco tutto su di lei!

Da dove viene Carla

Gli over sono diventati i veri protagonisti del programma, quelli che suscitano più interesse tra i telespettatori. Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, giovedì 9 febbraio, ci sarà molto “movimento” nello studio di Maria De Filippi. In particolare, si discuterà di Biagio Di Maro, che abbandonerà il programma solo per tornare poco dopo.

La signora proviene da Bergamo e ha deciso di prendere parte al programma di Maria De Filippi tre anni dopo la fine di una relazione precedente. E’ separata dal 1995 e ha figli, ma non si conosce la loro età. Carla si dedica principalmente alla vendita dei prodotti dell’azienda che lavora, ma si occupa anche di altre faccende relative all’attività come la preparazione dei negozi e l’organizzazione degli stand durante le fiere.

Separazione di Carla Belotti

Si sa che Carla attualmente vive con sua madre. I suoi figli sono probabilmente grandi e indipendenti. Non si conoscono ulteriori informazioni sulla signora, ma ne sapremo di più man mano che le puntate di “Uomini e Donne” continueranno. Bisognerà vedere se incontrerà un altro cavaliere che riuscirà a farle battere il cuore, poiché la storia con Biagio è già terminata.

Dopo la sua separazione, Carla ha avuto un’altra relazione che però è finita tre anni prima. Dopo la fine di questa relazione, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco e ha fatto questo contattando la redazione di “Uomini e Donne”, attratta da Biagio. Probabilmente Carla era sicura di non farsi ingannare dal cavaliere, ma così non è stato. Tina e Gianni l’avevano avvisata, ma non è servito. Nelle puntate successive, è emerso che Carla è una persona molto gelosa e impulsiva.

Biagio lascia lo studio

Carla ha corteggiato Biagio per mesi, ma alla fine lui ha abbandonato il programma. Dopo un’altra lite in studio che ha fatto piangere Carla, Maria De Filippi ha detto a Biagio: “Non hai alcuna intenzione di costruire una relazione, dovresti essere onesto fin dall’inizio invece di illudere le persone“. Tuttavia, Carla ha difeso Biagio, affermando che secondo lei non aveva ancora superato il trauma della morte della sua moglie.

Dopo una forte discussione con Tina Cipollari, che metteva in dubbio la sua fedeltà nei confronti della moglie quando era ancora in vita, Biagio ha lasciato lo studio, dichiarando che non sopportava di essere trattato in modo così duro. Carla lo ha seguito nonostante i consigli contrari di Gianni e Tina. In seguito, Biagio è tornato e quando Maria De Filippi gli ha chiesto il motivo, ha spiegato di sentirsi sotto pressione a causa degli attacchi. Carla ha sostenuto che Biagio è una persona meravigliosa al di fuori delle telecamere. Maria, ironicamente, lo ha invitato a lasciare nuovamente lo studio, dicendo che sarebbe stato meglio per lui andare via visto che fuori era una persona meravigliosa.