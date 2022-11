A soli 23 anni è diventata un’attrice conosciuta in tutto il mondo per la sua interpretazione di Ari nella serie Elite. Stiamo parlando della splendida Carla Diaz, attrice spagnola alta circa un metro e sessantacinque. Carla è molto famosa in Spagna per aver recitato in diverse commedie dal 2010. Dal 2018 è invece una delle star del palinsesto Netflix, interpretando Ari, un personaggio molto particolare, nonchè studentessa diciassettenne della prestigiosa scuola Las Encinas. Ma scopriamo insieme chi è l’attrice Carla Diaz che veste i panni di Ari Blanco Commerford in Elite.

Biografia e carriera di Carla Diaz

All’anagrafe Carla Díaz Mejía ma meglio conosciuta come Carla Diaz, è una ballerina, modella e attrice nata nel 1998 a Madrid. In Spagna è nota per essere stata l’interprete di Nayat Ben Barek in una serie intitolata Il Principe – Un amore impossibile. Oltre a questo è stata anche una delle protagoniste della soap Sei sorelle, nella quale ha interpretato Elisa Silva Torrealba. Dal 2018 è stata ingaggiata per numerosi progetti tra cui Amar en tiempos revueltos, La Tarotista e Traiciòn. Dallo stesso anno inizia anche a recitare in Elite, serie Netflix che racconta di un gruppo di ragazzi, studenti di un liceo prestigioso spagnolo.

Carla è fidanzata?

Riguardo alla vita privata di Carla Diaz, purtroppo non circola nessuna informazione in rete poiché non ama diffondere dettagli personali della sua vita. L’attrice che veste i panni di Ari nella serie Elite è una persona piuttosto riservata che non ha mai voluto condividere con il pubblico nomi di fidanzati. Nonostante sia molto seguita anche su Instagram, Carla Diaz non ha mai pubblicato foto che lasciassero intendere che stia frequentando qualcuno. In questo periodo si sta preparando per le riprese della quarta stagione di Elite, serie che l’ha resa una star a livello internazionale. Chissà se la bellissima attrice rivelerà di non essere single con l’arrivo dei prossimi episodi.