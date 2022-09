Chi è Carlo d’Inghilterra, il successore della Regina Elisabetta? Età, moglie, figli, incoronazione

Chi è Carlo d’Inghilterra, il successore al trono della Regina Elisabetta morta nella giornata di ieri, giovedì 8 settembre 2022. E’ il figlio primogenito della Regina e del Principe Filippo di Edimburgo, nipote del Re Giorgio VI e della Regina Elizabeth Bowen-Lyon. Cosa sappiamo di lui, della sua vita privata? Chi sono i suoi figli? Quando avverrà l’incoronazione?

Chi è Carlo d’Inghilterra successore della Regina Elisabetta

Carlo III è ufficialmente il nuovo Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, succeduto alla madre, la Regina Elisabetta morta l’8 settembre 2022. E’ nato a Londra il 14 novembre 1948 ed il suo nome di nascita è Charles Philip Arthur George. A partire dal 1952 fino al 2022 è stato Duca di Cornovaglia e Duca di Rothesay. Vanta anche un primato, ovvero l’essere stato per molto tempo l’erede al trono più longevo ed anche il più anziano della storia. Soltanto all’et di 10 anni è stato incoronato Principe del Gass. Si è laureato in Arte e da sempre ha coltivato una grande passione per la Filantropia e l’Architettura. Ha all’attivo circa 350 organizzazioni caritatevoli non solo a livello umanitario, ma anche nel campo della preservazione di beni socio-culturali.

Vita privata, chi è la moglie

Sappiamo bene che in prime nozze si è sposato con Lady Diana Spencer. Il loro primo incontro è avvenuto nel 1977. Carlo aveva 29 anni, mentre Diana ne aveva soltanto 16. Il matrimonio si è celebrato il 29 luglio 1981 e da questo amore sono nati due figli. Il primogenito si chiama William, nato un anno dopo e dunque nel 1982. Il secondogenito è invece Henry, conosciuto semplicemente come Harry nato nel 1984. Nel 1996 Diana e Carlo hanno deciso di divorziare. Era da tempo che si parlava di una relazione extraconiugale di Carlo che pare avesse già da anni una relazione con Camilla Shand, che oggi è la sua attuale moglie. A distanza di 8 anni dalla morte di Lady Diana, Carlo e Camilla hanno ufficializzato il loro fidanzamento e nel 2005 sono convolati a nozze.

Incoronazione di Carlo III

Carlo, il figlio della Regina Elisabetta è il nuovo Re d’Inghilterra. Adesso, gli occhi di tutto il mondo sono puntati su di lui e sulla moglie, Camilla, la regina consorte. Tutti si chiedono quando avverrà l’incoronazione. Stando a quanto diffuso dalla BBC, la proclamazione di Carlo III come Re d’Inghilterra avverrà il prossimo 10 settembre al St. James’s Palace a Londra. All’incoronazione sarà presente l’Accession Council che è composto da parlamentari, alti commissari e funzionari. Prenderanno parte alla cerimonia altre 700 persone, ma visto che mancano solo pochi giorni, il numero potrebbe essere inferiore rispetto alle aspettative. Già nel momento in cui la Regina è deceduta, sono partiti i comunicati ufficiali da parte di Buckingham Palace, parlando di Carlo come il Re d’Inghilterra. Carlo III, intanto, ha già parecchio da fare e tanti problemi di cui occuparsi. Uno tra tutti il funerale della madre, Elisabetta. In realtà, è già tutto previsto da circa due anni ed è già tutto scritto del piano che è stato chiamato “London Bridge is Falling“, ovvero “E’ caduto il ponte di Londra”.