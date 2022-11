Chi è Carlo Gussalli Beretta, fidanzato di Giulia De Lellis? Biografia, lavoro, Instagram

Carlo Gussalli Beretta è il fidanzato di Giulia de Lellis. Ecco cosa sappiamo sul suo conto, sulla sulla vita privata e sul suo lavoro.

Carlo Gussalli Beretta, biografia e lavoro

Carlo Gussalli Beretta, classe 1997 e bresciano doc, è figlio di Umberta Gnutti Beretta e Pietro Gussalli Beretta, famiglia facoltosa, che gestisce l’omonima azienda di armi. Carlo ha studiato nelle scuole estere più facoltose tra Milan, Svizzera e Londra. Nel 2019 alla Bocconi ha conseguito la laurea in economia aziendale e manageriale.

Per quanto sia un figlio d’arte e abbia per così dire il pane assicurato in futuro, Carlo si sta costruendo da solo la sua carriera. Attualmente lavora in un’azienda tedesca di Berlino nel reparto delle risorse umane. Il suo obiettivo è individuare talenti e portarli all’interno dell’azienda per la quale lavora, oltre a gestire i rapporti con i dipendenti già presenti in loco.

Instagram

Per quanto ragazzo di questi tempi e fidanzato di una che coi social ci lavora, Carlo Beretta è poco attivo su Instagram. Del resto anche la De Lellis cerca di tenerlo lontano da post e citazioni per rispettare la sua riservatezza. Basti pensare che anche circa la loro love story, una prima foto insieme viene pubblicata sui social di entrambi solo la vigilia di natale, in occasione della cena di famiglia in casa Beretta.