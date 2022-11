Chi è Carlotta Rossignoli? Vita privata, età, record, Instagram

Da alcuni giorni è sulle pagine dei giornali di mezza Italia come dottoressa dei record. Andiamo a scoprire chi è Carlotta Rossignoli l’influencer che si è laureata ad appena 23 anni in Medicina.

Rispondiamo subito alla domanda su come la giovane abbiamo fatto a conseguire così presto un traguardo tanto prestigioso così presto. Sveliamo il percorso netto di Carlotta, che a quanto pare non si è fatta per nulla distrarre dalla sua popolarità su Instagram, dove può contare addirittura 20mila follower.

La giovane Rossignoli si è iscritta al Liceo Classico ed ha completato il percorso di studi liceale in appena 4 anni, riuscendo a prendere la maturità in anticipo. Ha deciso di intraprendere poi un percorso universitario non semplice frequentando il corso di laurea in Medicina all’Università Vita Salute-San Raffaele di Milano. Per arrivare all’appellativo di dottoressa occorrono solitamente 6 anni, ma Carlotta è riuscita a completare il tutto in 5 anni. A impreziosire il suo traguardo c’è stata la votazione: 110 e lode con menzione d’onore per la neodottoressa.

La giornata tipo

Ora è medico ed influencer, ma a tutti è apparso da subito chiaro quali siano le reali proprietà della giovane. Quando affrontava una sessione ha ammesso di studiare dalle 6 di mattina fino alle 2 di notte: orari da wonder-woman, dovuti al fatto che Carlotta dorme molto poco.

Chi la conosce ne parla come una ragazza estremamente meticolosa, al punto che stila una tabella di marcia da rispettare fedelmente per prepararsi al meglio alle prove d’esame, che ora sono terminate con la discussione della tesi di laurea. Tra le sue doti ha, inoltre una grande memoria. Inoltre Carlotta ha sempre dato grande merito alla sua famiglia: lei è figlia unica e sia la madre che il padre sono sempre molto impegnati per supportarla nella sua carriera universitaria.

Ma come si riescono ad ottenere risultati così importanti? Sveliamo qualche dettaglio in più sul metodo Carlotta, che può essere riassunto dal motto latino “mens sana in corpore sano”. La giovane riesce a stare sveglia fino a 20 ore al giorno, quasi tutte dedicate allo studio. Ci sono tre pause legate ai pasti e quindi, sotto sessione, si ferma per colazione, pranzo e cena. Oltre a questi tre momenti ritaglia per sé altre due ore di svago che può giostrare secondo il momento e lo stato di forma. Di norma sceglie di dedicarsi all’allenamento, facendo attività fisica e dedicandosi al relax mentale, con pratiche simili allo yoga.

Si allena soprattutto facendo jogging o recandosi in palestra. Quando vuole tenere a riposo il fisico si esercita al pianoforte o guarda in tv i suoi programmi preferiti.

Instagram e fidanzato

Carlotta già nel 2017 balzò agli onori per avere ricevuto il premio come uno dei migliori studenti d’Italia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ottenendo la Maturità con la media del 10 nel liceo classico veronese al quale era riscritta.

Carlotta conserva comunque la passione della moda che coltiva anche attraverso un profilo Instagram da 20mila followers che l’ha trasformata in una influencer a tempo perso. Per sua stessa ammissione è single, anche per mancanza di tempo.

Continua a leggere su LaPrimaInfanzia