Catherine Zeta Jones è l’attrice che interpreta Morticia nella nuova serie di Tim Burton, Mercoledì. La serie racconta la storia della Famiglia Addams sotto un punto di vista diverso. La vicenda si concentra infatti sulla piccola Mercoledì che ormai adolescente viene iscritta alla scuola Nevermore per volontà dei genitori. Con un brillante cast diretto dal fenomenale regista, Mercoledì sta ottenendo un enorme successo sulla piattaforma Netflix. Scopriamo chi è Catherine Zeta Jones e quali sono i punti salienti della sua carriera.

Biografia di Catherine Zeta Jones

Nata nel 1969, Catherine Zeta Jones è stata una delle star degli anni ’90. Attrice e sex symbol ha ottenuto un importante riconoscimento nel 1998 per aver interpretato Eléna Montero/de la Vega nella pellicola La maschera di Zorro. Nata da padre gallese e madre irlandese, ha iniziato la sua carriera quando ancora era molto piccola. A soli 10 anni inizia a partecipare a Forty-Second Street, un musical che la rende famosissima a Londra.

Durante gli anni ’90 partecipa a diverse serie tv tra cui The Phantom (1996), La maschera di Zorro (1998), Entrapment (1999) al fianco di Sean Connery. Tutti i film nei quali ha partecipato si sono rivelati un vero e proprio successo. Questo l’ha resa una delle migliori attrici dell’inizio del nuovo millennio.

Catherine è sposata?

Dal 2000 Catherine Zeta Jones è sposata con Michael Douglas. Con l’attore ha avuto due figli, il primo nato nel 2000 di nome Dylan Michael, mentre nel 2003 è nata Carys Zeta. Nonostante per un periodo fossero circolate voci su un possibile divorzio della coppia ma i due sono poi tornati insieme nel 2014 e ad oggi sono felicemente sposati. L’attrice ha confessato in diverse interviste di aver avuto problemi psicologici e di soffrire di disturbo bipolare.

Oggi è un’attivista che ricerca fondi per gli ospedali nel Galles e si impegna a sostenere centri per bisognosi nella sua terra d’origine.