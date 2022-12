Cecilia Bertozzi è una delle protagoniste di Odio il Natale, nuova serie Netflix uscita il 7 dicembre, proprio a ridosso delle festività natalizie. Si tratta di una delle serie più attese dell’anno quella di Odio il Natale, che è un remake di una delle sitcom norvegesi più viste dell’anno, intitolata “Natale con uno sconosciuto“. Questo progetto è stato un successone soprattutto per gli attori che interpretano i protagonisti. Grazie alle recensioni positive della serie possiamo dire senza dubbio che vale la pena godersela tutta d’un fiato per immergersi in una particolare atmosfera natalizia. Ma vediamo chi è Cecilia Bertozzi che interpreta Caterina nella serie Odio il Natale.

Cecilia Bertozzi, formazione e carriera

Cecilia Bertozzi è nata nel 1996 in provincia di Ragusa. Alta circa 1,70 centimetri e si è formata dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica D’Amico. Sin da piccola, la bellissima Cecilia mostra una fortissima passione per la recitazione e viene così spinta dei genitori ad intraprendere una carriera artistica nel mondo dello spettacolo. Dopo vari casting, l’attrice viene scelta per interpretare i numerosi ruoli, tra cui proprio quello di Odio il Natale. Precedentemente ha lavorato anche per alcune serie tra cui La banda grossi, Michael Jackson, Un passo dal cielo 3. Il suo curriculum formativo è molto ricco, troviamo diversi workshop con attori del calibro di Silvio Peroni, un’esperienza estiva presso la Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi, e un diploma al Teatro Arsenale di Milano.

Vita privata

Grazie la sua bellezza Cecilia è molto ambita. Ecco perché il pubblico si chiede se sia fidanzata o no. L’attrice è agli esordi e quindi non circolano molte informazioni su di lei. Per questo motivo non è dato sapere chi sia il partner della ragazza o se sia single e libera da qualsiasi impegno sentimentale. Probabilmente, dopo la fine della serie uscita il 7 dicembre 2022 sapremo sicuramente più informazioni su questa meravigliosa attrice, una vera e propria promessa del cinema.