Chi è Céline Dion? Di quale malattia soffre la cantante? Ecco la risposta

Céline Dion è una delle voci più straordinarie che abbia mai fatto la sua comparsa nel mondo della musica pop internazionale.

Grazie al suo talento eccezionale, la cantante canadese ha saputo utilizzare al massimo le sue abilità in diversi generi musicali e lingue molto diverse tra loro, tra cui francese, inglese, spagnolo, italiano, napoletano e molte altre. In questo articolo esploreremo la sua carriera e la sua vita privata, che sono state caratterizzate da dolori e grandi gioie.

Biografia e carriera

Céline Marie Claudette Dion, nata nel 1968 è originaria di Charlemagne, una città del Canada francofono. Cresciuta in una famiglia cattolica molto modesta insieme ad altri 13 fratelli, Céline si è appassionata alla musica fin da quando era molto giovane.

A 12 anni Céline Dion scrive la sua prima canzone e nel 1981 il produttore René Angelil, rimanendo colpito dal suo talento, decide di finanziare il suo album di debutto ipotecando la sua casa. La Voix du Bon Dieu ottiene subito un grande successo in Canada. Negli anni ’80 la cantante si esibisce solo in francese, ma negli anni ’90 passa all’inglese, ottenendo un pubblico più ampio. Nel 1991, Céline Dion vince il suo primo Oscar per la Miglior canzone originale con “Beauty and the Beast“, cantata insieme a Peabo Bryson, colonna sonora del celebre film d’animazione della Disney “La Bella e la Bestia”.

Vita privata

René Angelil, il primo manager di Céline Dion e successivamente suo marito, è stato l’amore della sua vita. I due si sono incontrati per la prima volta quando lei aveva 12 anni e lui 38, ma hanno iniziato a frequentarsi sette anni dopo, nel 1987, per poi diventare ufficialmente fidanzati nel 1991. Céline e René si sono sposati il 17 dicembre 1994 a Montreal e hanno rinnovato i loro voti il 5 gennaio 2000 a Las Vegas. Hanno avuto il loro primo figlio, René-Charles, il 25 gennaio 2001 e nel 2010 Céline ha dato alla luce due gemelli, Eddy e Nelson.

Malattia di Céline Dion

Céline Dion ha annunciato tramite un video su Instagram di essere stata diagnosticata con una rara malattia neurologica chiamata sindrome della persona rigida o SPR. Questa malattia colpisce soprattutto le donne con una frequenza doppia rispetto agli uomini ed è caratterizzata da una progressiva rigidità muscolare, dolori, crampi, spasmi e astenia.

Gli spasmi muscolari, che possono essere innescati da stimoli sensoriali o stress emotivi, sono uno dei sintomi più comuni. Altri sintomi includono la paura di cadere, difficoltà a camminare e rigidità del torace e degli arti. La sindrome colpisce solo una persona su un milione e gli spasmi muscolari possono essere debilitanti e interferire con la vita quotidiana.