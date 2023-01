Chi è Celso Valli? Musica, biografia, età, moglie, figli, Instagram

Celso Valli è un professionista nel mondo della musica. La sua vita, sulla quale ha provato a mantenere sempre il massimo riserbo, è stata un crescendo di belle esperienze soprattutto dal punto di vista professionale. Ecco perché di seguito abbiamo deciso di indagare un po’ di più sulla sua vita, per capire magari qualche particolare ulteriore che fino ad ora ci era sfuggito.

Celso Valli, età e biografia

Classe 1950, Celso Valli nasce a Bologna. Oggi lo possiamo definire come uno dei più famosi produttori discografici, nonché compositore e arrangiatore del nostro paese. Il suo amore per la musica inizia sin dalla tenera età. Tanto che all’età di appena quindici anni, si iscrive presso il Conservatorio Giovanni Battista Martini di Bologna. Qui viene seguito dal maestro Ettore Ballotta.

Dopo aver sviluppato dal punto di vista accademico inizia a muovere I suoi primj passi e cofonda una big band jazz grazie alla quale si presenta ai vari festival e spettacoli di jazz in Italia. Da qui, la sua attenzione si sposta radicalmente verso un altro genere, il rock progressivo: fonda così il gruppo muscolare Ping Pong, all’interno del quale suona come tastierista. Insieme alla band incide ben due album.

La musica, emblema della sua carriera

Come avrai avuto modo di notare, la carriera di Celso Valli si concentra tutta sul mondo della musica. Mondo che ama sperimentare, nel suo eclettismo. Non si ferma mai a nessun genere e fa sempre più esperienze. Non a caso è protagonista di alcuni progetti, come ad esempio Tantra e Azoto di cui è produttore e autore. Stesso discorso vale per Passengers e Nuggets.

A questo punto la sua attività fa ancora di più un salto in avanti. Riesce infatti ad entrare nel giro della musica pop e lavora accanto ad artisti italiani di un certo spessore come Gianni Bella (lo affianca per la realizzazione del brano Dolce Uragano). Nel 1978 aiuta Adriano Pappalardo a rimettersi in sesto nel settore della musica italiana aiutandolo con la produzione del brano Ricominciamo. Il boom con i cantanti italiani arriva però dal 1980 in poi. Riesce a mettere in piedi diverse collaborazioni tra cui quella con Gianni Morandi (per il quale produce Canzoni Stonate), con Marcella Bella, con Matia Bazar, Raf, Fiorella Mannoia, Ivan Graziani e così via.

La carriera oltreoceano

A questo punto della sua carriera Celso Valli ha affiancato i più grandi big italiani, come anche Mina e Claudio Baglioni. A Questo punto vola quindi prima negli Stati Uniti d’America e poi in Gran Bretagna, dove affianca moltissimi artisti.

La vita privata: moglie figli e profili social

Abbiamo già spiegato nel paragrafo introduttivo che Celso Valli non ha mai amato stare al centro dell’attenzione. Per quanto concerne quindi la sua vita sentimentale sappiamo che ha sposato Anna Donna, una sua concittadina conosciuta durante una vacanza a Riccione. Dalla loro unione è nato un figlio maschio, Paolo, che ha seguito le orme del padre ed oggi è produttore discografico. Circa i profili social, Valli non ama stare sotto i riflettori per cui non ci risulta che ad oggi sia in possesso di un account Instagram.