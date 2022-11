Chi è Cesare San Mauro? Matrimonio, carriera, figli, età

Angela Melillo è un volto noto della televisione italiana. Ha contratto matrimonio (il secomdo) con un noto avvocato Cesare San Mauro. Un uomo di cultura, che non solo esercita da anni la professione forense, ma è impegnato anche su diversi fronti (come vedremo più avanti). Basti pensare che ricopre la carica oggi di segretario generale presso la Fondazione Roma Europea. Senza fare però inutili confusioni, andiamo a vedere di seguito tutto ciò che si sa sul conto dell’avvocato romano.

Cesare San Mauro, età e carriera

Cesare San Mauro, di professione (principale) avvocato, è il secondo marito della showgirl italiana Angela Melillo. Nato a Roma nel 1956, Cesare non è solo un professionista forense. Ricopre anche il ruolo di docente (professore associato) presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma, nella materia di Diritto dell’economia. È avvocato cassazionista iscritto al foro di competenza romano. Attualmente ha anche la carica, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico di Amministratore Straordinario della Gallazzi S.p.A.. Ricordiamo al contempo che presiede anche il gruppo EPH nel collegio sindacale, oltre ad essere membro del CDA di moltissime aziende, non solo italiane ma anche estere.

L’esperienza nel mondo dello sport e del giornalismo

Per la sua preparazione e la sua abilità forense, Cesare appartiene anche al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Sempre in campo calcistico ha fatto numerose esperienze anche come critico.

Non da meno importante la sua passione per le testate giornalistiche, televisive e radiofoniche dove spesso viene ospitato per esprimersi su argomenti economici e giuridici. Ha preso spesso parte agli Speciale Tg1 Economia, è stato ospite di Porta a Porta, di Agorà, di Uno Mattina. Ha rilasciato interviste per quotidiano come Il Messaggero, il Corriere della sera, la Repubblica, Milano Finanza e Il Sole 24 ore. Per mantenere inoltre viva la sua attenzione in campo teorico, si è dilettato nelleubnlicaxioni scientifiche non solo nel campo del diritto dell’economia, ma anche nel campo delle comunicazioni, delle energie e dei servizi pubblici. Molto importante altresì il ruolo avuto in multinazionali del mondo della Telefonia dove ha coperto il ruolo ruolo Direttore Generale. In passato gli hanno anche affidato la presidenza di un’azienda molto importante nel settore dei trasporti. Attualmente, da 21 anni, ha carica di Segretario Generale della Fondazione Roma Europea.

Il matrimonio con Angela Melillo e i figli

Per quanto uomo di spessore negli ultimi sette anni il suo nome ha camminato molto di pari passo con quello della compagna, oggi moglie. Angela Melillo. I due si sono conosciuti durante una cena. Per quanto siano stati quasi 8 anni insieme prima delle nozze, non hanno mai convissuto. Entrambi hanno voluto così per mantenere alti gli equilibri con i rispettivi figli. La Melillo lo descrive come un uomo molto comprensivo, cosa che l’ha fatta innamorare. Hanno comprato casa insieme e sono convolati a nozze. Ha chiesto la mano di Angela alla figlia di lei, come ha raccontato la Melillo durante un’intervista a Verissimo.

Detto quanto ricordiamo che Cesare usciva già da una storia, un precedente matrimonio che gli aveva dato dei figli. Di loro non si sa nulla nel dettaglio.