Chi è Charles Leclerc? Vita privata, stipendio, fidanzata, padre

Di solito lo troviamo protagonista sulle piste di Formula 1. Nel prime time del sabato sera di Canale 5 è stato, invece, protagonista della prima storia del programma C’è posta per te. Andiamo a vedere chi è Charles Leclerc, il giovane pilota della Ferrari che punta a ripotare il titolo mondiale di Formula 1 a Maranello dopo un lunghissimo digiuno.

Il nome completo del driver monegasco è Charles Marc Hervé Perceval Leclerc: così viene registrato all’anagrafe del Principato di Monaco il 16 ottobre 1997, quando il piccolo Charles viene alla luce a Monaco. Quando tra un paio di mesi comincerà il campionato di Formula avrà 25 anni e sarà nel pieno della maturità agonistica. Non più un giovane talento, ma un campione in cerca della definitiva consacrazione iridata.

Per Charles, alto 179 centimetri, sarà il suo sesto campionato mondiale. Ha, infatti, esordito in Formula 1 nel Gran Premio d’Australia, prima gara in calendario del Mondiale 2018: aveva da poco compiuto 20 anni e qualificò tredicesimo, facendo anche meglio del compagno di squadra Ericsson, che allora militava con lui in Sauber, squadra in orbita Maranello.

Il numero fortunato di Charles è il 16, il suo giorno di nascita e che è il numero scelto anche per la sua Ferrari. Un altro numero al quale era legato, soprattutto ad inizio carriera, era il 7, ma non l’ha portato sotto l’effigie del Cavallino Rampante, anche perchè era stato quello di Kimi Raikkonen. Leclerc ha centrato la prima vittoria con la Ferrari al Gran Premio Belgio del 2019.

La morte del padre

Charles Leclerc porta con sè un grave lutto che lo ha segnato profondamente e del quale i tifosi sono venuti a conoscenza dopo un Gran Premio del Canada, nel quale Charles ha compiuto un’impresa storica, concludendo in quinta posizione dopo essere partito dall’ultimo posto della griglia. Il pilota monegasco dedicò quella gara al padre, come peraltro ha fatto anche in altre circostanze.

Hervè Leclerc, padre di Charles, morì ad appena 54 anni dopo aver combattuto a lungo contro una terribile malattia. Leclerc senior morì il 20 giugno 2017, quando Charles stava cominciandosi ad affacciare ai massimi livelli del panorama automobilistico. Benchè 19enne Charles decise di correre a Baku ad appena quattro giorni di distanza dalla morte dell’amato genitore.

Vita privata e stipendio

Leclerc abita come tanti piloti nel Principato di Monaco, ma al contrario di tutti gli altri per lui Montecarlo non è un residenza di comodo o comunque scelta per motivi fiscali. Nel Principato dei Ranieri, infatti, abita la sua famiglia da sempre e lui è nato e cresciuto.

Viene da una famiglia benestante che non gli ha mai fatto mancare nulla consentendogli di coltivare fin da piccolo la passione per i motori. E’ monegasca anche la sua fidanzata. Da tempo Charles è legato ad una ragazza, pure lei residente nel Principato: si tratta di Charlotte Sinè. La giovane è la figlia di un grande imprenditore di Montecarlo: si tratta di Emmanuel Sinè, proprietario della Societè des Bains de Mer.

La fidanzata di Charles Leclerc sembra, invece, orientata verso altri settori. Studia, infatti, Architettura all’Università. Alla Ferrari guadagna 10 milioni e mezzo di euro, sponsor esclusi: è il sesto della griglia per valore dello stipendio.

