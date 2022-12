Con il soprannome di “Prince”, Charles Martins è uno degli attori che ha partecipato a Emily in Paris, una serie su Netflix con Lily Collins come protagonista. Nella serie l’attore interpreta Mathieu Cadault, titolare di un’importante linea di haute couture ereditata dallo zio Pierre Cadault. Nella serie, il personaggio si impegna a portare avanti il marchio ed è in brodo di giuggiole quando Emily si dimostra dedita al brand di cui è proprietario. Ecco chi è Charles Martins che interpreta Mathieu nella serie Emily in Paris?

Biografia e carriera di Charles Martins

Nato nel 1975, Charles Martins è un attore figlio di madre francese e padre americano. In questi anni ha interpretato Mathieu, un personaggio particolare della serie Emily in Paris su Netflix. Non si sa molto su di lui se non che nell’ultimo periodo si è fatto conoscere dal pubblico nella sua prima serie televisiva accanto alla bravissima Lily Collins e a Camille Razat, la quale interpreta la sua prima amica a Parigi. Rilasciata per la prima volta il 2 ottobre 2020, la terza stagione di Emily in Paris vedrà la luce nel 2023 con tante scoppiettanti novità. L’attore Charles Martins è comparso nella serie Versailles e nel film francese Les Falaises. Tra le altre pellicole lo vediamo in Plus belle la vie e in Sex and the City.

Vita privata e sentimentale

Non si sa ancora se Charles Martins è fidanzato con qualcuno, ma vuole tenere per sè la sua vita personale. Martins è stato anche scelto per lavorare in varie pubblicità tra cui Diesel Fuel For Life e uno spot a favore della ricerca sul cancro intitolato Stand Up To Cancer. Nel 2017 ha anche diretto una serie intitolata Flarwhitestories. L’attore sembra essere molto impegnato in ambito sociale. Ha infatti donato alcuni dei suoi capelli lunghi per creare parrucche alle persone affette da malattie terminali.