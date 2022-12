Christiane Filangieri è un’attrice italiana di origini napoletane e boeme, nata in Germania nel 1978. All’età di pochi anni, si trasferisce con la famiglia a causa del lavoro del padre, un uomo d’affari che spostava frequentemente la sua casa tra l’Europa e il continente americano. Dopo essere tornata in Italia, in provincia di Caserta, ha concluso gli studi superiori presso il liceo linguistico. Ha lavorato brevemente come modella prima di partecipare al concorso di Miss Italia nel 1997 dove si è classificata terza, ottenendo notorietà. Grazie al successo ottenuto, ha fatto uno spot pubblicitario per l’azienda di telefonia TIM nel 1998, scoprendo così la passione per la recitazione.

Carriera di Christiane Filangieri

Il suo debutto come attrice è avvenuto nel 1999 con la pellicola Non lo sappiamo ancora. Successivamente, ha scelto di concentrarsi maggiormente sulla televisione, dove ha preso parte a vari programmi e fiction negli anni seguenti. Nel corso degli anni 2000, la carriera di Filangieri è cresciuta in diversi settori dell’intrattenimento. Ha iniziato con un ruolo nella serie televisiva poliziesca La squadra, seguito da partecipazioni a Cuori rubati, una soap opera, e Perlasca – Un eroe italiano, una biografia. Nel 2002 ha recitato nel film per la televisione Le ragazze di Miss Italia e nel lungometraggio I colori della gioventù. Dal 2008 al 2010 è stato al fianco di Flavio Insinna nella fiction Ho sposato uno sbirro, interpretando la moglie poliziotta, grazie a cui è diventata famosa in Italia. Negli stessi anni ha partecipato a numerose altre serie televisive come I liceali, I Cesaroni e Il paradiso delle signore. Inoltre, ha lavorato in quattro pellicole cinematografiche, tra cui Caccia al tesoro di Carlo Vanzina e Nessuno come noi di Volfango De Biasi. Negli ultimi anni ha anche recitato in due serie televisive drammatiche. Nel 2018 è stata candidata al Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista per la sua performance nel film Lontano lontano.