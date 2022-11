Guardate bene la foto, l’avete riconosciuta? Ebbene sì è proprio lei, l’originale Mercoledì Addams nelle pellicole anni ’90. Anche in questa serie sarà presente per affiancare la nuova protagonista della serie di Tim Burton. Nonostante sia ricordata prevalentemente per aver vestito i panni di quest’originale personaggio, Christina Ricci è anche comparsa in numerosi film e serie, tra le quali Amiche per sempre del 1995 e tempesta di ghiaccio, una pellicola del 1997. Scopriamo insieme chi è Christina Ricci che ha interpretato Mercoledì Addams nel 1991 e che nella serie del 2022 interpreta Marylin.

Biografia di Christina Ricci

Nata nel 1980 a Santa Monica, Christina Ricci è una delle più grandi icone del mondo del cinema. Tra i vari film è stata anche protagonista di Casper, un film del 1995 cinque interpretato Kat. Ma facciamo un passo indietro. Christina è la più piccola di quattro figli ed è nata in California, da padre avvocato e madre modella dell’agenzia Ford.per quanto riguarda il cognome italiano, l’attrice ha dichiarato di avere un lontano parente che molto tempo fa aveva sposato una zia irlandese. Per quanto riguarda invece la sua formazione, sappiamo che si è formata in una scuola del New Jersey e a soli otto anni un critico teatrale ne ha riconosciuto il talento e l’ha ingaggiata qualche anno dopo per interpretare Mercoledì Addams in una delle pellicole più famose della storia, quella de La Famiglia Addams.

Vita privata, marito e figli

La sua vita privata è ricca di informazioni, poiché la bellissima Christina Ricci è stata la fidanzata di un comico di nome Owen Benjamin con il quale la relazione è naufragata nel 2013, quando l’attrice stessa ha annunciato un nuovo amore con James Heedergen. Purtroppo la storia con l’uomo si è rivelata davvero drammatica. Dopo essersi sposati nel 2013 a Manhattan e aver avuto un figlio nel 2014 l’attrice ha chiesto il divorzio dichiarando di essere stata sottoposta a ripetute violenze da parte del marito. Dopo aver vinto la causa nei confronti dell’ex ha ottenuto nel 2021 la piena custodia del figlio e si è risposata con Mark Hampton. La coppia ha avuto anche un’altra figlia di nome Cleopatra, nata a dicembre del 2021.