Chi è Claudia Arvati? Carriera, Età, Morte, The Voice Senior, Baglioni

Il mondo della musica italiana piange Claudia Arvati. La sessantenne vocalist dei più rinomati cantanti italiani si spegne dopo aver combattuto la malattia del secolo. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Claudia Arvati, età e morte

La vocalist mantovana Claudia Arvati era nata nel novembre 1960. Cresciuta a Gazoldo degli Ippoliti, la musica è stata da sempre iI suo punto di riferimento. La sua bravura le ha permesso dk affiancare artisti di fama non solo italiana ma anche internazionale. Ha preso parte a numerosi programmi e trasmissioni, senza contare che ha spesso prestato come doppiatrice la sua voce a numerosi personaggi Disney. Ha combattuto a lungo un cancro, anche se non si sa dove lo avesse, che, come aveva scritto lei sui social “le zompettava dentro”. Si è spenta nella sua abitazione il 27 dicembre 2022.

La carriera

La passione della musica, si sviluppa già in una piccola Claudia, che prende lezioni da bambina non solo di chitarra ma anche di canto e di basso. Sviluppare quella sua dote innata, anche graziead un background non da tutti, le permette di essere scritturata nei locali, durante diverse serate. Partecipa in tutta Italia a concorsi musicali, a cui si iscrive sia cantando che suonando. Non ancora maggiorenne si trasferisce a Roma dove le danno un ingaggio in un gruppo al femminile che canta cover come chitarrista.

È poi il fratello di Wess a segnalarla affinché potesse entrare ai Pandemonium, dove riesce ad ottenere un contratto come chitarrista e cantante.

La collaborazione con artisti internazionali

Di lì a poco la carriera di vocalist si sviluppa in crescendo. La qual cosa le permette di affiancare cantanti internazionali ed italiani di un certo spessore. Sempre grazie alla sua voce, viene ingaggiata come doppiatrice in film, fiction e film d’animazione. Il tutto senza mai lasciare gli strumenti musicali.

Ad ogni modo, lavora accanto a personalità di spicco. Ricordiamo ad esempio Claudio Baglioni (i cui parleremo di seguito più nel dettaglio), Gianni Morandi, Donatella Rettore, Renato Zero,Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, Andrea Bocelli, e così via. Prende spesso parte anche a vari programmi e trasmissioni televisivi e ha partecipato al Festival di Sanremo cinque volte, sempre accanto a big.

Baglioni e the Voice Senior

A dare l’annuncio della sua dipartita l’artista con cui ha maggiormente lavorato, ovvero Claudio Baglioni. Una vera e propria perdita, non solo professionale, ma anche personale, dato il rapporto profondo di stima e rispetto che si era creato tra i due in oltre trentanni di collaborazione.

Non dimentichiamo che la bravura di Clauda Arvati era arrivata sino ai talent show. Qualche hanno fa aveva infatti preso parte alla seconda edizione di The Voice Senior, dove è entrata nel team di Gigi D’Alessio.

Claudia Arvati e la vita privata

Per quel che concerne la sua vita privata si hanno poche informazioni perché Claudia ha sempre tenuto a difendere la sua privacy. La sola certezza che abbiamo è che era madre di un figlio, ma del suo status sentimentale silenzio stampa. Si è spenta nella sua casa a Roma da cui spesso, qjamdo riusciva, postava foto e momenti sui suoi profili social.