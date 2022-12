Claudia Jessie, interpretando Eloise Bridgerton, si è innamorata di questo personaggio spiritoso e curioso, proprio come noi. Nella mega popolarità raggiunta da Netflix con Bridgerton, Jessie è entusiasta per il ballo di debutto di Eloise nella seconda stagione dello show. Inoltre, scopre che la sua migliore amica Penelope Featherington (interpretata da Nicola Coughlan) è Lady Whistledown. Eloise è stata una delle poche debuttanti moderne e femministe dello show, che ha portato a una rivoluzione sociale all’interno della società vittoriana.

Biografia

L’attrice che interpreta Eloise nella serie Bridgerton, ha 32 anni ed è nata il 30 ottobre 1989 a Moseley, nell’Inghilterra centrale. La Jessie ha un’altezza di un metro e sessantotto centimetri circa. Poco si conosce sulla sua famiglia, ma sappiamo che si è trasferita da piccola a Londra, dove ha trascorso la maggior parte della sua infanzia. A circa 20 anni, Claudia Jessie è tornata nella sua città natale, Moseley, dove ha iniziato a cercare un agente per intraprendere la carriera da attrice. Durante questo periodo, la Jessie ha preso parte a diverse produzioni teatrali locali.

Vita privata

L’attrice Claudia Jessie, proveniente da una famiglia non così benestante, ha scelto di fare della recitazione la sua professione e ha tratto grandi benefici da questa scelta. Attualmente vive in una casa galleggiante a Birmingham. Soffre da quasi un anno di un problema di salute mentale cronico noto come depersonalizzazione, che la porta ad osservarsi al di fuori del proprio corpo. Per questo motivo non è attiva sui social media.

Spiega che, nel suo settore, troppo spesso viene data troppa importanza all’aspetto esteriore e allo stile di vita, cosa che la fa sentire profondamente a disagio e ansiosa. L’attrice è comunque grata per il successo che ha raggiunto grazie al personaggio e attualmente sta lavorando a un nuovo progetto a Bali. Recentemente ha anche partecipato a un festival cinematografico in California in cui ha presentato il suo ultimo lavoro.