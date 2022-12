Tutti conoscono la bravissima Claudia Pandolfi, partecipante del concorso di Miss Italia nel 1991, notata in finale dall’attore Michele Placido, che colpito dalla sua bellezza e dal suo talento, le offre immediatamente una parte in un film del 1992, Le amiche del cuore. La sua carriera è davvero molto vasta e nel 2022 si aggiunge alla lista di serie TV in cui ha recitato, anche The Bad Guy, che racconta dell’ingiusta condanna subita da Nino Scotellaro, magistrato impegnato nella lotta contro la mafia. Scopriamo insieme chi è Claudia Pandolfi e tutti i segreti sulla sua vita privata.

Biografia e Carriera di Claudia Pandolfi

Claudia nasce a Roma nel 1974, è stata una modella che ha partecipato nel 1991 a Miss Italia dopo l’ingaggio in diversi film come La voce nel cuore, Auguri professore e numerose altre serie a tema familiare. Riceve poi anche ruolo importante nella serie Distretto di Polizia, nella quale interpreta Giulia Corsi. Insieme a Raoul Bova, nel 2017 è la protagonista di Nassiriya, mentre successivamente insieme a Luca Argentero fa parte del cast di Solo un padre. Il mondo del cinema qualche anno dopo, con Figli delle stelle e Sulla strada di casa del 2010. Nel 2015 invece appare nella seconda stagione della serie “E’ arrivata la felicità”, mentre nello stesso anno interpreta un insegnante di nome Monica nella seguitissima serie di Netflix, Baby.

Matrimoni e divorzi

L’attrice si è sposata con Massimiliano Virgili nel 1999, un attore e doppiatore con il quale il matrimonio durato solo un mese. Claudia Pandolfi si è poi innamorata del conduttore Andrea Pezzi, ma anche con lui la storia naufraga dopo poco tempo. Nel 2006 è stata fidanzata invece sentimentalmente al cantautore Roberto Angelini, con il quale ha avuto un figlio. Dopo la separazione dei due si è innamorata dell’attore Mario Cocci, insieme al quale ha recitato in diverse opere teatrali. Oggi invece ha sposato un produttore cinematografico nel 2016, Mario De Angelis con il quale ha avuto il suo secondogenito.