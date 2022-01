Claudio Villa (all’anagrafe Claudio Pica) è nato il 1º gennaio 1926 ed è scomparso il 7 febbraio 1987; è stato un cantante e attore italiano.

Il tenore Claudio Villa è nato nel quartiere Trastevere di Roma nel ’26. Ha

registrato oltre 3000 canzoni, venduto 45 milioni di dischi ed è apparso in 25 musical durante la sua carriera.

Quasi sconosciuto al di fuori dell’Italia durante la sua vita, il grande cantante Claudio Villa regnò sulle classifiche italiane durante gli anni Cinquanta e Sessanta.

La sua carriera comprende anche delle pellicole: nel film del 1996, Big Night, che la sua voce eterea divenne nota a un pubblico molto più ampio.

È salito alla ribalta nel 1955 quando ha vinto il primo premio al Festival della Canzone di Sanremo.

Avrebbe vinto questo prestigioso premio altre tre volte (1957, 1962 e 1967). Villa era un maestro di una tradizione canora popolare dell’Italia centrale chiamata, lo stornello, che possono essere considerate canzoni d’amore improvvisate o satira.

Stornelli Amorosi è uno dei miei esempi preferiti delle versioni più intime e sognanti dello stornello.

E Stornelli romani a dispetto è un ottimo esempio della versione più vivace e improvvisata. La sua voce è chiara!

Claudio Villa muore improvvisamente per un infarto nel 1987. È sepolto vicino a Roma e sulla sua lapide si legge: “Vita sei bella, morte fai schifo”.

Chi è Claudio Villa?

Nato e residente nel quartiere proletario (ora turistico) di trasteverese di Roma, in via della Lungara e via Angelo Tittoni, poi con il successo si trasferì in un appartamento di via Folco Portinari, nel quartiere borghese di Monteverde nuovo.

Fu attore e tenore italiano, specializzato in “musica leggera” romantico-melodica, raggiungendo in Italia una sorta di status come “il reuccio (della canzone)” – il piccolo re, così chiamato anche per il suo carattere sanguigno.

Mentre Nilla Pizzi era la Regina.

Insieme a Domenico Modugno detiene il record per il maggior numero di vittorie al Festival di Sanremo, dove ha vinto il concorso nel 1955 (Buongiorno tristezza), 1957 (Corde della mia chitarra), 1962 (Addio … addio) e 1967 (Non pensare a me). Ha vinto il concorso RAI-TV Canzonissima nel 1964 con “‘O sole mio”, e nel 1966 con “Granada”.

Il suo debutto fu come seguace del cantante folk Carlo Buti (Firenze 1902-1963, “La Voce d’Oro d’Italia”); nel 1947 registra il suo primo disco di 78 giri (ormai una rarità) e nel 1952 è l’attore principale del film “Serenata amara” diretto da Pino Mercanti – seguito da circa 30 film, dove spesso canta anche; ha amato molto il personaggio di Mario Valli, artista in “Granada Addio” (1966) regia di Marino Girolami.

Nel 1950, insieme al suo acerrimo rivale Luciano Tajoli, interpretò anche molte canzoni che quasi scompariranno in seguito: “Il Ponte”, “La luna nel rio” e “Fontane Romane”.

Claudio Villa Canzoni

Tra i classici di Claudio Villa, si possono citare anche: 1948 Scalinatella, 1949 Fontana di Trevi e Signorinella, 1950 Luna Rossa, la suite napoletana del 1951 (Voce ‘e notte – Core ‘ngrato – ‘Na sera ‘e maggio – Anema e core – Malafemmena – Munasterio ‘e Santa Chiara – Marechiaro), 1951 I’ te vurria vasà, 1952 Vola colomba e Vecchio scarpone, 1955 Arrivederci Roma, 1956 Guaglione, 1957 Corde della mia chitarra, Lazzarella, La vie en rose e Ave Maria di Schubert, 1958 Nel blu dipinto di blu (Volare di Modugno), 1960 Romantica e Marina, 1969 Estranei nella notte, 1974 Michelle e La Paloma, 1980 Dove sta Zazà e Tamurriata nera, 1982 El Condor pasa, 1985 Nessun dorma, e Caro amore (Concerto per Aranjuez).

Nel 1973 interpreta in modo indimenticabile in TV alcuni “stornelli a dispetto” in duetto con la grande folksinger Gabriella Ferri, sua grande ammiratrice e amica.

Dopo diverse etichette, ha finito per registrare con Cetra (in seguito diventato Fonit-Cetra).

La sua morte nel 1987 per infarto fu annunciata in diretta televisiva italiana da Pippo Baudo, durante l’ultima notte del Festival di Sanremo del 1987.

Ha registrato in 4 decenni oltre 3000 canzoni e venduto oltre 45 milioni di dischi.