Chi è Clementino? Età, fidanzata, carriera

Chi è Clementino? Clemente Macaro, conosciuto come Clementino, è un rapper italiano, noto por aver partecipato al Festival di Sanremo, a Pechino Express e a Mtv Spit. E’ noto anche per la conduzione di Made in Sud.

Dove e quando è nato

Clementino è nato il 21 dicembre del 1982 ad Avellino. Il rapper fa parte di una famiglia con la passione per la musica. Ha una sorella che è una cantante lirica e il fratello che suona blues. Lui stesso ha una discografia molto ricca.

Il debutto di Clementino risale al 2006 con “Napolimanicomio”. A seguire ha pubblicato “IENA” e poi “Non è gratis” e ancora “Mea Culpa”.

Sono tante le sue canzoni, ma tra le collaborazioni di successo c’è quella con Fabri Fibra con il quale ha formato i Rapstar.

Nonostante l’amore per la musica Clementino si dedica anche al teatro e alla tv. Ha fatto comparse in alcune fiction come “Distretto di Polizia, ma ha partecipato anche a programmi televisivi come Pechino express e The Voice Senior nel quale è stato coach. Attualmente conduce, insieme a Lorella Boccia, Made in Sud.

Vita Privata

Clementino è un personaggio molto amato dai ragazzi. Forse è la sua vicinanza al mondo dei giovani a renderlo tanto benvoluto. La sua semplicità anche ne raccontare aspetti poco edificanti della sua vita lo fanno sentire gradito dal suo pubblico. Il rapper non ha fatto mai mistero della sua dipendenza dalla droga e del suo percorso di disintossicazione in comunità terapeutica.

Il conduttore è cresciuto tra Cimitile e Nola nel territorio campano. E’ molto seguito sui social, ha oltre un milione di followers su Instagram. Sul suo profilo posta foto di lavoro e, di recente, ha postato un video nel quale presenta il suo ultimo lavoro “Black Pulcinella”, il settimo album del rapper pubblicato il 29 aprile 2022 dalla Sony. Il titolo non è casuale, “Black” sta per nero in omaggio alla musica afroamericana e Pulcinella, maschera napoletana, è un richiamo alla sua terra.

Il musicista è attualmente fidanzato con Martina Di Fonte. I due pare si siano conosciuti l’estate scorsa. Anche Martina fa parte dello show business: è una cantante e ballerina nata il 13 maggio 1996 a Lucera in provincia di Foggia.

La carriera di Clementino

Il conduttore ha iniziato prestissimo a lavorare. A 13 anni faceva l’animatore nei villaggi turistici e a 14 è entrato nella Trema Crew e a seguire nel gruppo dei TCK. Si tratta di esperienze che hanno formato il musicista, in particolar contribuendo ad affinare le sue tecniche nel freestyle.

Dove vive Clementino?

Il rapper vive a Milano. Una scelta di lavoro che non gli impedisce di correre ogni volta che può ad Avellino e a Napoli. Clementino ama la sua città natale e il capoluogo campano. E’ molto appassionato di calcio ed è un grande tifoso del Napoli. Ha tra i suoi sogni nel cassetto quello di diventare uno speaker sportivo. Ma non di qualsiasi sport, solo di calcio. E non di tutte le partite di calcio… solo quelle della sua squadra del cuore: il Napoli.