Chi è Corinna la nuova fidanzata di Carlo Verdone? Vita privata, divorzio, età

Da alcun giorni si fa un gran parlare della nuova compagna di un uno dei più amati attori del cinema italiano. Scopriamo chi è Corinna la nuova fidanzata di Carlo Verdone.

Gli indizi su Corinna

La compagna dell’interprete e regista romano è stata immortalata in alcuni scatti poi pubblicati dalla rivista Diva e Donna. Nell’ultimo numero del settimanale di cronaca rosa a corredo delle foto è stata anche identificata la partner di Verdone che si chiama appunto Corinna. Poco dopo è stato un altro guru del gossip italiano come Alfonso Signorini, dalle pagine del periodico che dirige, Chi, a dare altro informazioni, pubblicando le foto di Carlo Verdone, mano nella mano, con la sua Corinna sulla spiaggia di Sabaudia. Un amore che va avanti da tempo, secondo i beninformati, e gestito con grande riservatezza da Verdone, campione di garbo e stile oltre che di comicità.

I due sono stati paparazzati, passateci il termine da gossipari, in una pausa delle riprese della seconda stagione di Vita da Carlo. Si tratta della serie prodotta da Aurelio De Laurentiis e in onda su Prime Video, la piattaforma in streaming di Amazon, che ci porta nel quotidiano di Verdone. In quello reale c’è appunto anche Corinna, e, a quanto pare, anche da un po’ di tempo.

Secondo quanto emerso i due si sarebbero visti per la prima volta addirittura nel 2012 sul set di un film di Carlo Verdone, Posti in piedi in Paradiso. Non si sa quando è scoccata la scintilla, sta di fatto che già nel 2019 Corinna era stata immortalata in alcuni scatti, pubblicati poi da una rivista di gossip, accanto al suo Carlo. La riservatezza con la quale Verdone vive questa storia non fa trapelare quasi nulla sulla sua nuova compagna.

Vita privata di Verdone

Di Corinna al momento non si conosce l’età, ma occhio sembra decisamente più giovane di Carlo, e nemmeno la sua professione. Certo è probabile che nei prossimi giorni i segugi del gossip riusciranno a carpire qualche altra informazione anche perchè il buon Carlo resta sulla cresta dell’onda ed è ancora un personaggio in grado di calamitare su di sè audience. Ne è la prova il successo avuto come ospite di una recente puntata di Che tempo che fa?, la trasmissione della domenica sera condotta da Fabio Fazio. In quel programma Verdone ha snocciolato diversi aneddoti che l’hanno reso ancora più popolare e amato, anche nelle giovani generazioni.

Tornando alla sua vita privata, possiamo segnalare come Verdone sia stato sempre molto attento a non far trasparire molti dettagli. Il comico è stato sposato una sola volta con Gianna Scarpelli. I due hanno pronunciato il fatidico sì nel 1980, quando la carriera di Carlo stava esplodendo e sono stati legati per 16 anni. Da quel matrimonio sono nati Giulia e Paolo Verdone, che adesso hanno rispettivamente 36 e 33 anni. Carlo e Gianna si sono separati nel 1996: non hanno mai formalizzato il divorzio e sono rimasti in ottimi rapporti, al punto che lei gli ha fatto a lungo da segretaria. Molti sketch di Vita da Carlo sono ripresi proprio dai rapporti reali di Verdone.

Continua a leggere su MigliorTelevisore