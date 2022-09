Chi è Costanza Caracciolo, moglie di Christian Vieri? Instagram, età, matrimonio, veline

Chi è Costanza Caracciolo?

Anna Costanza Caracciolo nasce a Lentini il 17 gennaio 1990. E’ una conduttrice televisiva e stilista, oltre ad essere modella e donna dello spettacolo.

Carriera

Costanza Caracciolo fin dalla giovane età ha studiato danza. Il suo debutto risale al 2008 quando arriva in finale per il programma “Le Veline” assieme a Federica Nargi. Le due, in seguito, sono state veline per il noto programma Striscia La Notizia dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012. Sempre assieme alla Nargi, hanno partecipato alla prima edizione del reality show Pechino Express, su Rai 2. Tra i vari lavori in tv, ha anche fatto la stilista creando nel 2015 una linea di bikini. L’ultima apparizione in tv della Caracciolo è stata nella sit-com “Fatti Unici”, uno spin off di Made in sud, nel 2016. Attualmente la sua carriera è in pausa per poter dedicarsi alle sue figlie. Rimane comunque molto attiva su Instagram come web influencer.

Vita privata

Nel 2017 ha intrapreso una relazione con l’ex giocatore dell’Inter, squadra di cui lei è tifosa, Christian Vieri. La coppia si è sposata il 18 marzo 2019 con una cerimonia civile a Milano. Dalla loro unione sono nate le figlie: Stella, nel 2018, e Isabel, nata il 25 marzo 2020. Costanza e Christian sono una delle coppie più solide e innamorate dello show biz.