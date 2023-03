Chi è Cristiano Ronaldo? Figli, patrimonio, stipendio, gol

La parabola di Cristiano Ronaldo sembra essere definitivamente destinata alla discesa visti i 37 anni, ma questo calciatore è in grado di stupire ancora oggi nonostante l’avanzare dell’età. Due giorni fa infatti ha realizzato una doppietta con la maglia del Portogallo nella seppur non proibitiva trasferta contro il Lussemburgo.

Giocatore totale ha rivoluzionato il mondo del calcio diventando uno dei calciatori più iconici della storia del pallone. Ragazzo dotato di una grandissima personalità è di certo uno che sposta gli equilibri anche se inevitabilmente il tempo sta passando anche per lui e lo dimostrano anche le ultime scelte che lo hanno portato a lasciare il Manchester United per andare a giocare all’Al-Nassr dove si godranno per un bel po’ le sue prestazioni.

Cristiano Ronaldo, chi sono i figli?

Cristiano Ronaldo ha cinque figli. Il primogenito è nato nel luglio del 2010 e ha deciso di chiamarlo Cristiano Jr decidendo però di non rivelare la reale identità della madre. Il ragazzo ha deciso di ripercorrere le orme del padre e così di diventare un calciatore anche lui, con la sensazione che potrà fare bene. Nel giugno del 2017 è diventato papà di due gemelli e cioè Mateo ed Eva, avuti da una madre surrogata. Nel novembre del 2017 invece è divenuto padre di Alana Martina avuta dalla relazione con la bella Georgina Rodriguez.

Di recente l’atleta ha dovuto affrontare una tragedia con la compagna perché questa stava per mettere alla luce due gemellini, ma uno è purtroppo deceduto. La gioia per l’arrivo di Bella Esmeralda si è fusa con un grande dolore che ha costretto l’uomo anche ad aprirsi come non fa spesso con il suo pubblico per evidenziare le difficoltà affrontate.

Qual è il suo patrimonio e stipendio?

Il patrimonio di Cristiano Ronaldo è davvero difficile da stimare perché tra sponsor e club ha guadagnato sempre cifre incredibili. Basti pensare che l’Al-Nassr per averlo ha staccato un assegno da oltre 70milioni di euro a stagione, una cifra pazzesca, difficile anche da calcolare che con una semplice divisione ci fa capire come solo col club guadagni quasi 200mila euro al giorno.

Il portale WallStreetItalia specifica come il patrimonio di Cr7, prima di andare a giocare con l’Al-Nassr, ammontasse a circa 1.24 miliardi di dollari occupando il ruolo di quinto sportivo più pagato dopo Michael Jordan, Tiger Woods, Arnold Palmer e Jack Nickleus. Oggi però il suo patrimonio è ulteriormente lievitato considerando anche gli accordi con colossi come Nike, Armani, Herbalife e Tag Heuer.

Tutti i suoi gol

Cristiano Ronaldo nella sua carriera ha segnato il numero spaventoso di 710 gol in 961 partite in cui va considerato anche il fatto che fino alla stagione 2006/07 ha giocato come centrocampista. A inizio carriera tra Sporting Lisbona e Manchester United infatti giocava come centrocampista destro. Proprio a Manchester Alex Ferguson ha capito le sue potenzialità sotto porta avanzandolo e permettendogli di fare una caterva di gol. Col Real Madrid in due stagioni ha segnato prima 60 reti e poi 61 che sono le sue migliori in assoluto.

Poi è passato alla Juventus e in tre anni ha segnato 101 reti in 134 partite dimostrandosi calciatore straordinario ovunque. Tornato allo United però non è riuscito a dimostrarsi all’altezza della situazione in una squadra però allo sbaraglio. Cosa accadrà ora?