Chi è Dalila Di Lazzaro? Anni, carriera, vita privata, malattia

Hai mai sentito parlare di Dalila Di Lazzaro? Ebbene, trattasi di un’attrice che ha avuto una carriera breve ma intensa. Per questo motivo andiamo a scoprire insieme qualche curiosità sul suo conto indagando nella sua vita privata.

Dalila Di Lazzaro, età e carriera

Contrariamente a quanto si possa pensare, Dalila Di Lazzaro è un’attrice che nel suo periodo cult ha fatto innamorare il pubblico per la sua bravura. Oltre a recitare era dedita alla vita di modella. Nel complesso ha potuto godere di molte soddisfazioni personali dal punto di vista professionale anche se la sua vita è un susseguirsi di dolori devastanti

Classe 1953, Dalila nasce ad Udine. La sua infanzia fu molto travagliata, a partire da una violenza subita all’età di sei anni per mano di suo cugino. Non appena ha avuto la possibilità va a convivere con il suo compagno, che la rende madre per la prima volta. È a Roma che però l’attrice decide di trasferirsi per provare a sfondare nel mondo dello spettacolo. Notata da un bravo produttore (Carlo Conti), riesce ad entrare nel mondo della TV, conquistando una grande popolarità e conquistando anche il cinema oltre che il piccolo schermo.

Ha recitato in molti film e telefilm, senza contare la sua “carriera” di scrittrice. In libreria puoi infatti trovare molti libri come L’angelo della mia vita, Toccami il cuore, Una donna lo sa, Amori, sentimenti e passioni, Il mio cielo, Piccoli miracoli intorno a me, Il mio tesoro, e La vita è così. Sono tutti libri autobiografici.

La malattia, un fulmine a ciel sereno

Come accennato, le brutte esperienze di Dalila Di Lazzaro sono state molte. Non dimentichiamo infatti che due brutti incidenti le hanno compromesso la motilità. Il primo lo ebbe in scooter e le provocò la rottura della prima vertebra del collo. Il secondo avvenne invece in piscina e le provocò una lesione cronaca che l’ha costretta a numerosi interventi. In un’intervista lei stessa ha spiegato che la sua deambulazione era stata danneggiata oltremodo e che ha dovuto sottoporsi ad una marea di interventi, che le sono costati circa 750 mila euro, per provare a recuperare almeno una piccola percentuale di motilità.

La vita privata di Dalila Di Lazzaro

Non da meno la sua vita privata, che a ben vedere le ha provocato molti dispiaceri. Dal primo compagno era Diventata madre di Christian. La vita però con crudeltà ha deciso di portarglielo via. All’età di 22 anni il primogenito di Dalila viene investito da un pirata della strada e perde prematuramente la vita.

Al di là di questa informazione circa la sua vita privata, non si sa granché altro. Attualmente no sappiamo chi sia il suo compagno, ammesso che l’abbia. Voci di corridoio hanno voluto vederla intrattenuta in una relazione con il giornalista nonché scrittore Giovanni Terzi (attualmente legato a Simona Ventura). Sempre il gossip le ha affibbiato una liaison con l’attore francese Alain Delon e poi con il grande Jack Nicholson. Che sfondo di verità ci sia non lo sappiamo, così come non sappiamo se attualmente il suo cuore sia impegnato.