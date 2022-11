Chi è Dan Bilzerian? Poker, patrimonio, tossicodipendenza, moglie, vita privata

Se c’è un’informazione che sul web fa gola gli utenti quella è sugli uomini più ricchi al mondo. A tal proposito non possiamo non ricordare chi sia Dan Bilzerian, giocatore professionista di poker e non solo. Andiamo a scoprire qualcosa di più sul suo conto.

Dan Bilzerian, vita privata e biografia

Nel corso degli anni Internet ha celebrato spesso il nome di Dan Bilzerian, come un uomo molto ricco e amato playboy. Ma cosa si sa della sua vita privata? Non nota la sua data di nascita, sappiamo sia originario di Tampa, in Florida. Il padre e la madre sono Paul Bilzerian, di origine armena e Terri Steffen. Ha anche un fratello che si chiama Adam. Ha avuto una vita sempre molto agiata: il padre è stato sempre imprenditore di successo di Wall Street e le sue ricchezze gli hanno permesso di creare per entrambi i figli un grande fondo di fiducia per ciascuno dei suoi figli. Bilzerian nel 2000 si è arruolato e ha concluso il servizio militare, dopo il quale si è iscritto all’Università della Florida presso la facoltà di Economia e Criminologia.

Il poker e il suo patrimonio

Dan Bilzerian ha fatto del poker la sua professione, il che gli ha permesso di crearsi una posizione economica di non poco rispetto. Dopo l’ultima partita di poker di circa cinque anni fa ha deciso di prendersi una pausa. Le sue abilità nel poker professionale gli hanno permesso di vincere numerosi premi. Ha partecipato anche alle World Series of Poker del 2009, dove si è classificato 180°, e ha guadagnato circa 36 mila dollari. Ha provato a far fruttare i suoi guadagni fondando una poker room online. Nel 2010 lo hanno celebrato come uno dei più divertenti giocatori di poker sia da Twitter che da Bluff Magazine. Per quanto riguarda i guadagni si stimano quasi 200 milio di dollari solo nel 2022.

La tossicodipendenza e il presunto matrimonio

Da qualche anno c’è qualcosa che non va nella vita del giocatore di poker, sebbene non ci siano informazioni chiare a riguardo. Voci di corridoio hanno raccontato che Dan sia stato colpito da ben tre attacchi di cuore prima dei 32 anni. Tutto ciò è dovuto alla forte tossicodipendenza di cui è vittima, causa una vita troppo di lusso.

Molti dubbi ci sono anche sulla foto spuntata sul web di un suo possibile matrimonio. Sempre rumors del web parlano di una celebrazione avvenuta con una fidanzata, Hailey Grice. Se così fosse parliamo di una giovane donna che, stando al suo profilo instagram, lavora nel mondo della moda (sfila per numerosi brand di lingerie) ed è originaria della California. Non abbiamo sicurezza che queste notizie siano vere.

Sta di fatto che sul suo profilo Instagram, proprio Dan Bilzerian ha pubblicato una foto risalente al 25 luglio 2022, con la dedica “Finalmente ce l’ho fatta”, e che lo ritraei in abito da sposo accanto alla sua sposa. Conoscendolo, i suoi follower hanno moltissimi dubbi circa le veridicità di queste nozze. Per cui anche l’identità della fidanzata/moglie, ad oggi non può che rimanere un gran mistero.