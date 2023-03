Chi è Daniel Radcliffe? Figli, padre, altezza, Harry Potter

Oggi vi parliamo per la rubrica “Chi è?” di un attore che ha sempre attirato l’attenzione su di lui e cioè Daniel Radcliffe. Tutti lo conoscono per essere stato il maghetto più famoso del cinema, ha infatti interpretato, lungo tutta la saga tratta dai romanzi di J.K.Rowling, Harry Potter riscuotendo grandissimo successo e partecipando così anche ad altri lavori.

Come capitato a tante altre stelle dello spettacolo cresciute troppo in fretta, e travolte dal successo da giovani, ha accusato dei problemi che si sono ripercossi sulla sua crescita personale più che professionale. Un personaggio complesso che è sicuramente amatissimo dal pubblico e che ha dimostrato di sapersi riprendere anche di fronte a momenti di vita non proprio semplicissimi.

Daniel Radcliffe è Harry Potter

Al di là che Daniel Radcliffe ha recitato in tantissimi film, lui rimarrà per sempre Harry Potter. Il ruolo interpretato nei film tratti dai romanzi di J.K.Rowling ci parlano sicuramente di un ragazzo prodigio che ha fatto un ottimo percorso e che si è cucito addosso un personaggio storico, indelebile e che non riuscirà mai a scrollarsi di dosso anche perché non l’ha interpretato solo da bambino, ma anche crescendo.

Il classe 1989 interpreta il primo film della saga, quello della Pietra Filosofale diretto da Chris Columbusm, nel 2001 quando di anni ne ha appena 12. L’ultimo invece I doni della morte parte 2 è del 2011 quando il ragazzo di anni ne aveva 22. Oggi sono cambiate molte cose, è cresciuto, ma comunque il suo viso verrà sempre associato a quello di quel personaggio tanto riuscito e amatissimo dal pubblico di tutto il mondo.

Daniel Radcliffe padre

Daniel Radcliffe sta per diventare padre per la prima volta. Infatti è in arrivo il primo figlio con la fidanzata Erin Darke anche lei attrice. La notizia è stata rivelata a People dal portavoce dell’attore che ha confermato una voce che girava ormai da diverso tempo. I due attori però conducono una vita molto riservata e lontana dai fari dei media e dello spettacolo, dividendo perfettamente privato da professionale. Dunque non si sanno molti altri dettagli sul prossimo arrivo come il possibile nome, la data o persino il sesso del nascituro.

L’unica cosa che appare evidente, e ci mancherebbe altro, è che la coppia è strafelice di quello che sta accadendo e ha mostrato anche sui social un certo atteggiamento di soddisfazione per questo momento della loro vita. La coppia sta insieme da ben dieci anni quando si conobbe sul set del film Kill You Darlings.

Lo stesso Daniel Radcliffe commentò a People: “Siamo davvero felici insieme. Ho una vita bellissima, sto con la mia ragazza da un decennio. Ci piace decisamente lavorare insieme, ma non è una cosa che vogliamo fare sempre. Sarebbe bello anche scrivere qualcosa insieme”. Intanto i meme non sono mancati perché l’attore non ha di certo una grande altezza e risulta più basso della sua compagna. I suoi 165 centimetri devono decisamente inchinarsi al metro e settanta della compagna che spesso, tra l’altro, indossa anche i tacchi facendolo sembrare ancora più basso.