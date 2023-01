Chi è Dario Buzzolan? Libri, teatro, età, moglie, figli, vita privata

Dario Buzzolan è un personaggio noto non solo per la sua relazione con Luisella Costamagna, ma anche per il suo contributo al mondo teatrale e letterario italiano. Non c’è quindi altro da fare che indagare un po’ nella sua vita, visto e considerato che tra le altre cose risulta essere anche figlio d’arte. Ecco svelati insieme i retroscena di Dario.

Dario Buzzolan, la sua età e i suoi libri

Conosciamo meglio e più da vicino lo scrittore Dario Buzzolan, che negli ultimi anno ha fatto parlare di sè non soltanto per la sua bravura. È sentimentalmente legato infatti a Luisella Costamgna. Ma andiamo con ordine.

Torinese d’origine, Dario nasce nell’ottobre del 1966. Sin da piccolo mostra la sua curiosità per la scrittura e così riesce ad incanalare la sua carriera nel settore editoriale. Dopo aver conseguito una laurea in filosofia teoretica, si cimenta come scrittore e pubblico i suoi primi romanzi, tra cui Dall’altra parte degli occhi che lo ha portato a vincere il Premio calmino nel 1998. Da quel successo non sono tardati ad arrivare altri best seller. Ricordiamo alcuni più famosi come Se trovo il coraggio, In verità, Non dimenticarti di respirare (editato e tradotto in francese), La vita degna, e I nostri occhi sporchi di terra (si classifica finalista al Premio Strega 2009). Non da tralasciare anche il suo i,pegno per la prima traduzione italiana di Following The Equator di Mark Twain.

I suoi lavori di successo tra teatro e TV

La sua naturale propensione alla scrittura lo porta anche ad avvicinarsi alla televisione, al cinema e al teatro. Per il cinema, diventa critico affermato per la carta stampata, per il picco,o schermo e il teatro diventa invece autore di testi. Non dimentichiamo poi che si occupa anche della stesura di alcuni saggi sul cinema. Viene altresi ingaggiato come consulente cinematografico per il Festival Internazionale del Film di Roma.

Inoltre, circa un ventennio fa è stato membro della delegazione ufficiale degli scrittori scelti per la rappresentazione dell’Italia presso il Salon du Livre di Parigi. Tra il 2004 e il 2005 per il programma Anni Luce di LA7 è stato coautore e conduttore. Ad oggi il Buzzolan è capo autore del,a trasmissione Agorà. Invece per sette anni, per la precisione dal 2010 al 2017, è stato autore di numerosi programmi, come ad esempio Carta Bianca e Le parole della settimana.

Vita privata, moglie e figli

Della sua vita privata sappiamo ben poco. Oltre a mettere in evidenza che è il secondogenito di Ugo Buzzolan, non abbiamo altre info sul suo conto. Nemmeno per ciò che concerne la sua vita sentimentale prima di intraprendere la love story con Luisella Costamagna. Attualmente i due sono ancora legati, sebbene non abbiano mai convolato a nozze. Dal loro amore nasce un figlio, il solo per Dario, ovvero Davide.

Dario Buzzolan delizia i suoi fan con attive pubblicazioni della sua vita lavorativa e non dal profilo Instagram. Ad oggi conta oltre 520 mila follower, a dimostrazione davvero che di Dario Buzzolan

ne abbiamo uno e merita ogni attenzione di questo mondo, perché portatore di molta cultura.