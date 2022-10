Chi è Dario Cassini? Vita privata, età, figlio, dove vive

Uno dei concorrenti della trasmissione Ballando con le stelle, in onda il sabato sera su Rai 1, è anche un volto familiare ai telespettatori e tra i più simpatici del piccolo schermo. Andiamo a vedere chi è Dario Cassini.

Vita privata e dove vive

Dario Cassini è nato a Napoli il 18 giugno 1967, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Il comico ha 55 anni e in queste settimane sta vivendo una nuova esperienza nel programma di punta del sabato sera della Rai. Pur essendo nato a Napoli, Cassini ha deciso di trasferirsi in Umbria.

L’attore vive ormai da quindici anni a Todi, centro in provincia di Perugia. Ci è andato a vivere quando aveva 40 anni e si è subito innamorato della tranquillità della zona. In un’intervista ha rivelato di aver apprezzato ancora di più la vita che conduce a Todi da quando suo figlio frequenta la scuola elementare.

Il figlio di Dario Cassini si chiama Raffaele ed ha 7 anni. Non si conoscono molti altri dettagli sulla vita privata del comico nato a Napoli. Cassini è sempre molto attento alla sua privacy come dimostra il fatto che i media non siano a conoscenza nemmeno del nome della compagna dalla quale ha avuto il figlio.

Si sa che in passato Dario Cassini è stato legato sentimentalmente alla cantante Marina Rei, recentemente reduce da un tour con Carmen Consoli. E’ l’unica relazione nota al grande pubblico. Attualmente non si sa se, infatti, il comico sia sposato o legato ufficialmente ad una donna.

Cassini Instagram e carriera

Nonostante questa attenzione alla sua privata, Dario Cassini è molto attivi sui social. Ha una pagina Facebook che viene seguita da circa 36mila utenti. Inoltre ha un profilo Twitter, che però attualmente è fermo, e un account Instagram @dariocassiniofficial che vanta quasi 11mila followers e nel quale Cassini sta condividendo i suoi momenti al talent show.

Dario Cassini è ormai da oltre 30 anni sugli schermi televisivi. Il suo esordio è avvenuto nel 1989 all’interno del programma, condotto da Raffaella Carrà, e chiamato Il principe azzurro. La vera svolta della sua carriera avviene però quando passa a Mediaset: diventa una Iena per il famoso programma, all’epoca condotto da Simona Ventura. Sono gli anni del boom per Le Iene che sfornano diversi volti finora poco noti al grande pubblico, da Fabio Volo a Peppe Quintale fino ad Andrea Pellizzari.

Il volto di Dario Cassini diventa familiare anche per i telespettatori del Maurizio Costanzo Show, dove è più volte ospite. Cassini, però, non si limita solo alla tv anche se i suoi sketch vengono riproposti anche nelle puntate dei programmi comici Colorado e Zelig. A Cassini viene affidata la conduzione di un programma su Radio Kiss Kiss. Partecipa a diversi film e videoclip: tra le sue collaborazioni c’è quella con gli 883. Per la band di Max Pezzali recita sia nel video della canzone Se tornerai che nel film Jolly Blu.

Ha esordito al cinema nella pellicola del 1990 In nome del popolo sovrano ed ha partecipato a diversi film, tra i quali Ex, Bagnomaria, Nessuno mi può giudicare, La donna per me e Poveri ma ricchissimi. In tv ha partecipato a fiction molto note come I ragazzi del muretto, Don Matteo, Rex e Ho sposato uno sbirro.

Continua a leggere su MigliorTelevisore