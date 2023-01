Darren Barnet sta ricevendo una grande popolarità grazie al suo ruolo di Paxton nella serie tv “Non ho mai…“. La seconda stagione è uscita da poco ed è già diventata un successo su Netflix. Se volete saperne di più sull’attore o se volete mettere alla prova le vostre conoscenze, siete nel posto giusto! Darren Barnet ha 27 anni, è nato a Los Angeles ed è un attore, cantante e ballerino professionista. Ha recitato in precedenti serie tv quali The Good Doctor, NCIS: Los Angeles, The Politician, e ha preso parte a varie produzioni cinematografiche.

Biografia

Darren è nato a Los Angeles, California il 27 aprile 1991. Ha due sorelle, una maggiore e una più giovane. La madre di lui è di origine svedese e di discendenza giapponese, mentre il padre ha origini tedesche. Barnet, quando aveva solo 12 anni si è spostato in Florida con la sua famiglia per lavoro. Infatti, non tutti sanno che la loro situazione finanziaria non era eccezionale, motivo per il quale il ragazzo ha dovuto frequentare le scuole in un quartiere meno abbiente di Orlando. Per finanziare i suoi studi, lui ha iniziato a lavorare part-time in un negozio di alimentari locale.

Il successo di Darren Barnet

Darren Barnet, ha raggiunto la fama grazie al ruolo di Paxton Hall-Yoshida nella serie Netflix “Non ho mai...”. Da piccolo ha sempre avuto la passione per la recitazione e grazie alla sua tenacia ha avuto l’opportunità di recitare anche in altri progetti come Love Hard, in cui compariva al fianco di Nina Dobrev. Darren ha anche partecipato a diversi programmi televisivi ed è diventato una presenza nota nell’industria televisiva americana.

“Non ho mai…” è una serie televisiva originale Netflix creata dalla regista Mindy Kaling conosciuta per aver interpretato Kelly Kapoor in The Office. Lo show, che ha ricevuto diverse recensioni positive, segue le vicende di una ragazza che vuole cambiare la sua posizione sociale, ma sarà costretta a fare i conti con alcuni ostacoli che faranno da sfondo alla trama. La serie segue la protagonista nel suo viaggio per superare queste difficoltà e raggiungere il suo obiettivo.