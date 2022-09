Chi è Dasha Lapushka? Biografia, carriera, marito

Dasha Lapushka è una modella ventinovenne bielorussa apparsa nella prima puntata di Emigratis. Non si sanno molte informazioni circa la sua vita privata, ma possiamo ripercorrere la sua carriera.

Dasha Lapushka, biografia

Classe 1993, Dasha Lapushka prima di entrare nel mondo dello spettacolo si appassiona all’arte, precisamente pittura ed il disegno. A 12 anni si trasferisce in provincia di Latina, a Sabaudia, dove decide di frequentare l’accademia di pittura di Gianfranco De Meo, figlio di Michele De Meo. Si specializza nella tecnica ad olio. Attualmente è modella, nonché influencer, considerato che il suo profilo Instagram conta oltre 100 mila follower. Pubblica spesso foto dei backstage dei suoi lavori, ma per quanto riguarda la sua vita privata, non ci sono informazioni. Su altri social non sono presenti pagine ufficiali, quelle che si trovano ad esempio su Facebook sono fanpage.

Carriera e marito

Dal punto di vista lavorativo, come già precisato, si dedica alle passerelle e alla sua arte che non ha mai abbandonato. Nei suoi dipinti è palese il suo desiderio di voler far emergere la donna in tutto il suo splendore. Tra i dipinti di cui va maggiormente fiera, troviamo “La dominazione” in cui è raffigurato un uomo incatenato e una donna libera alle sue spalle. Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che ha un figlio ma non si sanno informazioni sul padre di suo figlio, o sulla sua attuale situazione sentimentale.