Una triste notizia nel panorama musicale americano è giunta proprio la sera del 19 gennaio 2023: David Crosby, fondatore della famosa band Crosby, Stills and Nash è morto all’età di 81 anni. A dare la notizia ai fan è stata proprio la moglie, che con una toccante frase ha avvisato della scomparsa del suo caro marito.

“È con grande tristezza, dopo una lunga malattia, che il nostro amato David Crosby è venuto a mancare. Era amorevolmente circondato da sua moglie e anima gemella Jan e dal loro figlio Django”.

L’annuncio

Variety è stato il primo a dare la triste notizia della scomparsa del musicista di Woodstock, confermata poi da Rolling Stone con una dichiarazione di una fonte vicina all’artista. Secondo il rapporto di Jan Dance, moglie dell’artista, la sua scomparsa sarebbe stata causata da una “lunga malattia” che ha portato alla morte dell’icona, anche se ancora non se ne conoscono i dettagli. La morte del musicista ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità della musica, specialmente per quella parte amante del vecchio cantautorato americano. Del resto, Crosby era un artista profondamente amato e rispettato da tutti.

Chi era David Crosby

David è nato nel 1941 a Los Angeles, in California. L’artista è stato uno dei più rilevanti del panorama musicale mondiale, soprattutto nello spettro del folk-rock, un genere strettamente legato alla cultura statunitense. Grazie al suo impegno, Crosby ha realizzato successi indimenticabili diventando presto in simbolo per la sua battaglia sociale: il cantante ha devoluto molti compensi in beneficienza dopo i concerti.

A quanto si sa, l’artista era malato ormai da un anno, tanto che nel 2022 aveva annunciato ufficialmente di voler abbandonare la live music per ritirarsi in un contesto più intimo e meno faticoso. A ricordarlo è anche il famosissimo Nash, uno dei membri dello storico gruppo, il quale ha scritto:

“È con profonda e profonda tristezza che ho appreso che il mio amico David Crosby è morto. So che le persone tendono a concentrarsi su quanto sia stata instabile la nostra relazione a volte, ma ciò che è sempre stato importante per me e David più di ogni altra cosa è stata la pura gioia della musica che abbiamo creato insieme, il suono che abbiamo scoperto l’uno con l’altro e il profondo rapporto di amicizia che abbiamo condiviso in tutti questi lunghi anni”

Jan Dance, moglie di David Crosby, ha rilasciato una dichiarazione di profondo dolore per la sua scomparsa. Il cantante era circondato dall’amore della moglie e dal figlio Django al momento della sua morte. Anche se ora non è più qui, la sua umanità e la sua gentilezza continueranno a guidarci e a ispirarci. La sua musica leggendaria rimarrà per sempre un simbolo della sua eredità. In questi momenti di profondo lutto, Jan Dance chiede rispetto e gentilezza mentre cerca di affrontare la perdita. La famiglia è grata a tutti coloro che hanno espresso amore e preghiere in questo difficile momento.