Chi è Davide Devenuto, fidanzato di Serena Rossi? Carriera, matrimonio, età

La bellissima attrice napoletana Serena Rossi è la storica compagna di Davide Devenuto, volto noto del piccolo schermo. Vediamo insieme di cosa si occupa e se hanno figli.

Davide Devenuto, carriera e matrimonio

L’attore cinquantenne Davide Devenuto è un attore molto affermato. Per ben 16 anni è stato uno dei protagonisti della soap opera più longeva d’Italia, Un posto al sole. Ha lasciato per sua volontà nel 2019. Ha studiato recitazione e ha calcato spesso i palchi durante le messe i scena di opere teatrali. In film e fiction ha avuto sempre ruoli minori, finché non ha decollato con la predetta soap.

È praticamente fidanzato da sempre con Serena Rossi, per la precisione dal 2008. Galeotto è stato il set della soap Un posto al sole. Avevano fissato la data delle nozze poi saltata per loro motivi personali.

Il figlio con Serena Rossi

Nel 2016, Davide e Serena sono diventati genitori del piccolo Diego. L’attore non esclude l’ipotesi di avere altri figli con la sua compagna, anche se entrambi sono impegnati con il lavoro e dovrebbero trovare il modo per gestire l’arrivo di un nuovo bebè. Ad ogni modo è super innamorato di suo figlio, con il quale pubblica molte foto sui suoi profili social.