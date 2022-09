Tutte le migliori storie d’amore possono finire, e la dimostrazione viene proprio dalla fine della relazione di Luciana Littizzetto. Dopo 20 anni di amore, nel 2018, la presentatrice ha detto addio al suo compagno Davide Graziano, ex batterista della band Africa Unite. Ad oggi, cosa si sa del suo ex compagno?

Curiosità su Davide Graziano: batterista e produttore musicale

L’ex compagno della presentatrice attrice più ironica della TV appartiene al mondo dello spettacolo. Oltre ad essere stato dal 1991 al 2010 batterista della band Africa Unite, Davide lavora tuttora nel mondo della musica come produttore (ha prodotto anche per la cantante Annalisa). Al di là di queste informazioni non si hanno ulteriori tracce sul suo conto.

Il 54enne si riguarda bene dal finire nelle prime pagine del gossip. Ad oggi non ci sono certezze circa una sua possibile love story. Così come non si sa nulla sul suo stato di salute. Graziano non è attivo nemmeno sulle varie piattaforme social: non possiede nemmeno un profilo, almeno non ufficiale.

La storia d’amore con Luciana Littizzetto

Silenzio stampa sulla fine della storia d’amore tra il batterista e Luciana Littizzetto. I due hanno trascorso vent’anni insieme senza mai sposarsi (l’attrice torinese si dichiara contraria all’istituzione del matrimonio) nonostante anni fa avessero deciso di prendere in affido due fratellini macedoni, Vanessa e Jordan, oggi ventenni. Da qualche piccola indiscrezione trapelata dalla stessa Littizzetto, pare che l’allontanamento tra i due sia avvenuto a causa di una mancanza di lealtà da parte di Graziano. Nessun altro riferimento alla fine della storia. Restano solo dubbi e supposizioni in merito, a maggior ragione che Graziano è anti social.