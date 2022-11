Devrim Lingnau è la protagonista della nuova serie Netflix L’imperatrice. La piattaforma ha appena annunciato che si farà anche una seconda serie dato l’enorme successo della prima stagione. Uscita solo il 28 settembre 2022, ha conquistato tutto il pubblico Netflix appassionato di storia, grazie all’incredibile rappresentazione della vita della Principessa Sissi. Il colosso streaming ha ottenuto un risultato decisamente valido e ha ufficializzato il rinnovo di una prossima stagione che racconterà il potere dell’amore visto dagli occhi di una principessa che per anni ha sognato un futuro migliore. Vediamo chi è Devrim Lingnau e quali sono tutti i dettagli sulla sua vita privata.

Biografia e carriera di Devrim Lingnau

Nata in Germania nel 1998, Devrim Lingnau è un’attrice tedesca bilingue, cresciuta da padre turco e madre originaria di Manheim. Durante l’adolescenza, ha studiato danza classica frequentando l’università di musica e arti dello spettacolo della sua città. Iscritta all’Accademia Statale di Belle Arti di Karlsruhe ha poi studiato con una delle migliori artiste esistenti, Ulla Von Brandeburg. Dal 2014 la sua carriera prende il volo, e inizia a recitare per un lungometraggio della serie ZDF Aktenzeichen XY … ungelöst (File Number XY…Unsolved) per poi ottenere un ruolo dal 2014 al 2015 in una serie di gialli per adolescenti intitolata Fluch des Falken. Nel 2017 interpreta invece una ragazza turco tedesca chiamata Aleyna Kara in Under Suspicion: Lost Security. Finito il liceo presso il Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium, recita in un film britannico del 2019, insieme a numerosi attori come Jessica Raine, Tobias Menzies e Hannah Rae.

Vita privata dell’attrice

Riguardo alla sua vita sentimentale non sappiamo se ad oggi la giovane attrice in carriera sia single. Per quanto riguarda le informazioni private sappiamo che proviene da una famiglia nobile e che il suo nome significa letteralmente “rivoluzione” nella lingua turca. Devrim Lingnau è un’attrice dei grandi talenti, e utilizza molto i social network, soprattutto Instagram. I fan aspettano con ansia di sapere di più sulla sua vita personale e sentimentale. Per ora sappiamo solo che adora uscire con i suoi amici e nonostante il successo è rimasta piuttosto umile e continua a condurre la sua vita normale.