Diana Del Bufalo è un’attrice e cantante italiana di 31 anni, nata a Roma sotto il segno dell’Acquario. Diana è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al popolare programma di Maria De Filippi, Amici. Dopo aver concluso una lunga relazione con Paolo Ruffini, Diana è oggi un’attrice molto apprezzata e ricercata in Italia. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che l’attrice prenderà parte alla seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori, un programma di Amazon Prime condotto da Fedez. Inoltre, Diana ha anche pubblicato due album nel corso degli ultimi anni: “La vita è bella” nel 2019 e “Sogni d’oro” nel 2021.

Biografia e carriera Diana Del Bufalo

Nata a Roma l’8 febbraio 1990, Diana Del Bufalo è figlia d’arte: sua madre, Ornella Pratesi, è una nota soprano lirico, mentre suo padre Dario Del Bufalo è un architetto e docente universitario. Diana ha iniziato la sua carriera musicale partecipando al programma Amici di Maria De Filippi, e grazie al suo carattere solare, alla sua simpatia e alla sua spontaneità è diventata un personaggio molto popolare. Attualmente è uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano, e si circonda di amici famosi come Cristiano Caccamo, Francesca Monte e Marco Ferrero. Oltre ad essere un’artista apprezzata, Diana è anche vegetariana, amante degli animali e sostenitrice dell’ambiente.

Vita privata

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si erano conosciuti a Colorado, durante il periodo in cui Ruffini era ancora sposato con la sua ex moglie. Tuttavia, secondo le dichiarazioni di Ruffini, era già separato da due anni. Questa circostanza ha generato molte critiche nei confronti di Diana, che è stata spesso presa di mira per la sua presunta responsabilità nella rottura della famiglia. Alla fine del 2019, Diana e Paolo hanno deciso di separarsi. La notizia è stata diffusa sui social, dove Diana si è mostrata in lacrime mentre annunciava la rottura. Successivamente, Paolo ha spiegato che la loro storia era già arrivata al capolinea da tempo e che non era stato lui a decidere di terminarla.