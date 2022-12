Tutti lo conoscono per aver recitato nella fiction Màkari insieme all’attore Claudio Gioè. Stiamo parlando del mitico Domenico Centamore, uno degli attori più amati del pubblico italiano. Nel 2022 è stato uno dei protagonisti di Incastrati, serie prodotta da Netflix con i comici siciliani Ficarra e Picone. La commedia è stata un successo e il pubblico attende impaziente una seconda stagione. Intanto, conosciamo meglio Domenico Centamore e tutti i segreti sulla sua carriera e vita privata.

Età e dove è nato Domenico Centamore

Nato nel 1964, Domenico è originario di un paesino in provincia di Catania. Sin da piccolo si è dimostrato interessato alla recitazione, un’arte per la quale ha dimostrato un incredibile talento. Per questo motivo, si è formato presso la Scuola di Arte Drammatica ed è stato scelto da molti registi per le sue grandi capacità attoriali.

Per quanto riguarda i film in cui ha partecipato non possiamo non citare il mitico Vito nella pellicola I cento passi, o ancora, La meglio gioventù. Uno dei ruoli che lo ha reso più popolare è stato poi nella miniserie Il capo dei capi, nella quale ha vestito i panni di Giovanni Brusca.

Di lui sappiamo anche che ha recitato in uno dei film più noti di Paolo Sorrentino, Il divo. Nella pellicola, incentrata sul personaggio del politico Andreotti, Domenico ha prestato il volto a Balduccio Di Maggio. In televisione, invece, ha partecipato a numerose minserie come L’isola dei segreti – Korè, diretto da Ricky Tognazzi.

Moglie, figli e vita privata

Lui come molti colleghi è molto riservato quando si tratta della sua vita privata. Per questo motivo, purtroppo non si hanno informazioni su quale sia il suo stato sentimentale. Sul web non ci sono fotografie di lui insieme ad una partner, ma lo potete seguire su Instagram, profilo nel quale condivide solo fotografie sulla sua carriera.