Si è raccontato recentemente in un intervista Dominic West, attore che nella serie The Crown interpreta il Principe Carlo. Inizialmente aveva rifiutato il ruolo perchè non si sentiva la persona giusta per ottenere la parte, ma alla fine, convinto dal regista ha accettato. Ecco chi è l’attore amato da tutti che nella serie The Crown di Peter Morgan ha ricoperto il ruolo del Principe Carlo.

Biografia e carriera di Dominic West

Nato nel 1969 Dominic West è originario di Sheffield, una città del Regno Unito. Si è formato al Trinity College dopo aver vissuto una difficile infanzia a causa del sofferto divorzio dei genitori Maya e George West. Dopo il diploma Dominic si è iscritto alla Guildhall School of Music and Drama grazie alla quale debutta nel 1991 in una serie di commedie teatrali tra cui quelle di William Shakespeare. Successivamente lo troviamo accanto a Sandra Bullock a Hollywood nel famoso film intitolato 28 giorni per poi interpretare un chitarrista nel film Rock Star del 2001.

Per quanto riguarda le serie tv, invece, è stato uno dei protagonisti di The Wire, show nel quale veste i panni di Jimmy McNulty durante tutte le 5 stagioni. In Hannibal Lecter – Le origini del male del 2007 interpreta invece l’ispettore Popil, mentre nel 2018 ha preso parte al cast di Colette dove gli viene affidato il ruolo di Henry Gautier Villars, uno scrittore francese ottocentesco.

Vita privata dell’attore

La sua vita sentimentale è stata caratterizzata da due relazioni importanti. La prima con Polly Astor, un’aristocratica dalla quale ha avuto una figlia nel 1998 di nome Martha. Nel 2010 l’attore si è poi sposato con Catherine Fitzgerald, produttrice con la quale ha poi avuto altri quattro figli. La prima si chiama Dora, nata nel 2006 alla quale seguono Senan nel 2008, Francis e Christabel nel 2009 e nel 2015. Ad oggi tutta la famiglia vive felicemente insieme, mentre il padre si gode il successo per la sua performance nella serie di Peter Morgan.