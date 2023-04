Chi è Edoardo Tavassi: età, sorella Guendalina, reality, Micol Incorvaia

Edoardo Tavassi, porta un cognome ben noto nel mondo dei reality. È, infatti, il fratello di Guendalina, frizzante concorrente dell’undicesima edizione del Grande Fratello (2011), condotto da Alessia Marcuzzi. Edoardo ha seguito le orme della sorella, ed è entrato nel mondo dei reality, partecipando prima come concorrente a L’Isola dei Famosi 2022. Ma, nonostante tutti lo vedessero già come un possibile vincitore, a causa di un infortunio durante un gioco si è dovuto ritirare poco prima della puntata finale. Nel 2023, lo ritroviamo nella casa del Gf Vip 7, molto amato dal pubblico, è arrivato in finale, insieme alla sua fidanzata conosciuta nella casa, Micol Incorvaia. Ma, la coppia, non è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria.

Chi è

Nome: Edoardo

Cognome: Tavassi

Anno di nascita: 1985

Età: 38 anni

Luogo di nascita: Roma

Professione: influencer, videomaker e personaggio televisivo

Edoardo Tavassi è nato a Roma nel 1985 ed è noto soprattutto per essere il fratello della celebre Guendalina Tavassi. Sebbene in passato abbia lavorato lontano dai riflettori, oggi gode di grande popolarità sui social media. Oltre alla sua passione per i videogame, Edoardo ama anche gli anime e i manga, ed è un noto influencer.

Carriera

Il videomaker è diventato molto popolare sui social e ha svelato la sua professione alle Stories in evidenza del profilo Instagram. Ha fatto il suo debutto televisivo nel 2022 partecipando al reality show L’Isola dei Famosi. Anche se, in realtà, la sua prima comparsa risale al 2011, quando la sorella Guendalina era nella casa del Gf e lui era ospite in studio.

Edoardo Tavassi reality

Nel 2022 Edoardo Tavassi ha partecipato all’Isola dei Famosi insieme alla sorella Guendalina, ma purtroppo il suo percorso si è interrotto prematuramente a causa di un infortunio al ginocchio. La conduzione del programma è stata affidata ancora una volta ad Ilary Blasi, mentre gli opinionisti sono stati Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Edoardo Tavassi ha avuto l’opportunità di partecipare al Grande Fratello Vip 7, dove è diventato uno dei protagonisti e ha raggiunto la finale, ma alla fine non è riuscito a vincere.

Micol Ircovaia

Tavassi però nella casa ha incontrato l’amore, Micol Incorvaia. La coppia, continua a frequentarsi anche adesso che il reality è terminato.