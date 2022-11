Edvin Ryding è un attore svedese protagonista della serie Young Royals su Netflix. Dopo il successo della prima stagione, la casa di produzione ha distribuito i nuovi episodi che raccontano di un principe svedese, mandato in un collegio dai genitori dopo che è stato coinvolto in uno scandalo. Ecco chi è Edvin Ryding che interpreta Wilhelm nella serie Young Royals.

Biografia e carriera di Edvin Ryding

Edvin Ryding è nato a Stoccolma nel 2003 ed è cresciuto nella città svedese di Saltsjö-Boo. A soli sei anni è diventato famoso per aver partecipato alla serie televisiva Mannen under trappan andata in onda nel 2009. Grazie a questa esperienza è stato notato da diversi registi che lo hanno scritturato per altre produzioni come The Stig-Helmer Story, Fröken Frimans krig e Nobels. Nel 2013 ha ottenuto il ruolo di protagonista in una serie dello Young Radio Theatre, intitolata Lars Diary.

Solo grazie a Young Royals andata in onda per la prima volta nel 2021 ha raggiunto la notorietà internazionale ricoprendo il ruolo principale del principe Wilhelm, il quale si ritrova catapultato in un collegio sperimentando tutte le fasi dell’adolescenza, come la scoperta di nuove amicizie, dell’amore e del suo orientamento sessuale.

Vita privata

Edvin Ryding non è sposato e non è fidanzato. Cresciuto in Svezia, ha dichiarato di essere follemente innamorato del suo paese d’origine. Per quanto riguarda le sue passioni, Edving ha confessato di amare la moda e pensa che esprimersi tramite l’abbigliamento sia importante per la libertà personale. Nella vita quotidiana adora combinare diversi abiti e stili ed è sempre vestito come se stesse per affrontare una passerella di alta moda. Grazie al suo lavoro ha potuto visitare diverse nazioni, infatti, una delle sue più grandi passioni è il viaggio. La celebrità ottenuta dalla serie tv Young Royals gli permetterà sicuramente di aggiungere tanti altri timbri al passaporto.