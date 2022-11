Attrice inglese e sceneggiatrice, Eileen Atkins si occupa di cinema ormai dal 1953. Nella serie The Crown ha interpretato la Regina Mary, conosciuta anche come Maria di Teck, consorte del Regno Unito nata nel 1867. La donna, prima di occuparsi della serie The Crown è stata anche Edwina Kenchington in Psychoville. Conosciamo meglio questa bravissima attrice, che ancora oggi rimane attiva nel mondo del cinema e delle serie tv.

Biografia e carriera di Eileen Atkins

Nata nel 1934 a Lower Clapton in Inghilterra, si è formata alla Parkside Preparatory School a Tottenham. Ha frequentato poi la Latymer School, una scuola di Edmon in un quartiere londinese. Sin da giovanissima ha poi iniziato a recitare diplomandosi alla Guildhall School of Music and Drama. La donna, infatti, a soli tre anni ha iniziato a studiare danza dopo che la madre si convinse che poteva diventare una bravissima ballerina. Fino all’età di 15 anni ha infatti lavorato in club di lavoratori danzando sotto lo pseudonimo di Baby Eileen, spinta dalla madre che credeva in questo sogno, nonostante ad Eileen non piacesse la danza.

Per quanto riguarda il grande schermo ha recitato in Robin Hood del regista Ridley Scott, per poi essere una delle protagoniste del film di Woody Allen intitolato Magic in the Moonlight. Nel 2022 è stata la Regina Mary, detta anche Maria di Teck, consorte del Regno Unito e Imperatrice d’India, celebre colonia inglese.

Vita privata

L’attrice Eileen Atkins è stata sposata con un famoso attore, Julian Glover. Il loro matrimonio è poi finito negli anni ’70, quando si è risposata con Bill Shepherd, produttore cinematografico al quale è rimasta vicina fino alla fine dei suoi giorni. L’uomo è infatti scomparso nel 2016 con grande dolore della donna che ha sempre dichiarato di avere avuto un matrimonio meraviglioso con il professionista. I due non hanno mai avuto figli e hanno preferito seguire la proficua carriera nel mondo del cinema.