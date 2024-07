Chi è Elena Ferrante: vera identità, libri, classifica New York Times

Non si fa che parlare di Elena Ferrante negli ultimi giorni, e d’altronde il riconoscimento che ha appena ricevuto dal New York Times, è tra i più importanti che possano esistere al mondo.

Elena Ferrante è infatti una scrittrice italiana di grande successo il quaotidiano della Grande Mela ha messo il suo libro più celebre “L’amica geniale” – nella traduzione inglese curata da Ann Goldstein e pubblicata da Europa Editions – al primo posto nella classifica dei cento migliori libri del ventunesimo secolo. Il romanzo ha anche ispirato l’omonima serie italiana trasmessa da Rai1.

La Ferrante ha avuto un successo planetario, con milioni di libri tradotti e venduti in tutto il mondo. Un traguardo importantissimo per una donna di cui nessuno conosce ancora la vera identità. Chi è davvero Elena Ferrante? Vediamo cosa sappiamo dell’autrice italiana che ha conquistato il mondo.

La vera identità di Elena Ferrante

Per chi non lo sapesse Elena Ferrante è uno pseudonimo; di chi ha scritto i romanzi si sa soltanto che è cresciuto a Napoli e che ha Elsa Morante come suo riferimento letterario principale. Nel tempo sono state inoltre avanzate diverse ipotesi sulla vera identità dell’autrice. C’è chi sostiene ad esempio che si tratti della scrittrice Anita Raja, tesi ribadita nel 2022 dal giornalista Claudio Gatti. Altri, come lo scrittore e romanziere Marco Santagata, sostengono invece che dietro questo pseudonimo, ci sia invece la penna della normalista Marcella Marmo, docente all’Università Federico II di Napoli.

I libri pubblicati

La carriera di Elena Ferrante inizia nel 1992 quando pubblica il suo primo romanzo “L’amore molesto” che vince subito diversi premi letterari e da cui viene in seguito tratto l’omonimo film diretto da Mario Martone. Riprende la penna in mano soltanto dieci anni dopo con i “Giorni dell’abbandono” pubblicato nel 2002. Torna nel 2006 con “La figlia oscura” e poi “L’amica Geniale” nel 2011 che la consacra al pubblico internazionale. Fino ad adesso, ha scritto in tutto 10 romanzi.