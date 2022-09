Chi è Elena Travaglia, moglie di Marco Bellavia? Età, Instagram, figli

Grazie al Grande Fratello Vip, tornano in auge nomi di personaggi famosi. E infatti le attenzioni sono tutte concentrate su Marco Bellavia, ex presentatore. Per un po’ di tempo si è tenuto lontano dal mondo dello spettacolo, ma adesso torna alla ribalta e con lui la moglie Elena Travaglia. Se provassimo a rivoltare il web come un calzino alla ricerca di informazioni ulteriori su Elena, faremmo un buco nell’acqua: la donna non lascia tracce di sè nemmeno sui social.

Elena Travaglia, il matrimonio con Marco Bellavia e profilo Instagram

Per i più curiosi sfatiamo subito un mito: Elena Travaglia non è individuabile sui social, meno che meno su Instagram. Nel profilo di Bellavia infatti si possono trovare immagini e foto della sua carriera nello spettacolo e non, sbucano fuori di frequento selfie e foto del figlio, ma nessun altro riferimento alla vita privata dell’ex presentatore.

Sappiamo che Elena e Marco sono sposati, non hanno scheletri nell’armadio, e non resta che scoprire qualcosa di più sul conto della donna, seguendo il GF Vip e le confessioni che Bellavia sentirà di fare sul conto della moglie e della famiglia.

Età e figli di Elena e Marco

Dall’amore tra Elena e Marco nel 2007 nasce Filippo, con cui Bellavia pubblica spesso foto sul suo profilo Instagram. Resta l’incognita della moglie Elena, di cui non si riesce ad individuare nemmeno l’età anagrafica.