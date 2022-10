Chi è Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier? Spettacolo, padre, vita privata

Volto noto della tv, in particolare alla fine degli anni 90, Elisabetta Ferracini è la figlia di Mara Venier. Che fine avrà fatto? Cosa fa oggi?

Elisabetta Ferracini, spettacolo e padre

Elisabetta Ferracini è nata dall’amore tra la Venier e l’attore Francesco Ferracini. Ha fatto parte del mondo dello spettacolo sin da subito. Ha condotto il programma Solletico, per ragazzi, e poi lo Zecchino d’oro, fino ad approdare a Domenica In e a Quelli che il calcio.

Dopo il matrimonio con l’avvocato Carlo Longari (del 1968), poi naufragato, e l’arrivo del figlio Giulio, oggi ventenne, ha deciso di ritirarsi dalla tv.

La vita privata

La storia con Carlo Longari giunge al termine e Elisabetta non si dà per vinta. Ritrova infatti la serenità sentimentale con un altro uomo, ovvero Pierfrancesco Forleo. La cosa più bella che però sappiamo sul conto della Ferracini è che ha un rapporto unico e invidiabile con sua madre. Mara ed Elisabetta sono super affiatate, si amano come ogni mamma e figlia dovrebbero, condividendo praticamente di tutto. A dimostrazione di quanto c’è anche la serie di condivisione delle due sui profili social di frasi e dediche d’amore reciproche. Un cordone ombelicale il loro che non si è mai spezzato.