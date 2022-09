Elisabetta Muscarello è una delle donne del panorama calcistico italiano più rinomate, in quanto moglie dell’allenatore di calcio e ex calciatore Antonio Conte dal 2013.

Elisabetta Muscarello: cenni biografici

Della sua biografia sappiamo soltanto che Elisabetta è nata a Torino nel 1975. Le uniche news sulla sua persona, particolarmente riservata, riguardano la sua vita coniugale con Antonio Conte. Il destino tesse per loro la trama del loro incontro. Infatti, la loro conoscenza risale quando lei e lui avevano rispettivamente 15 e 22 anni. Questo periodo coincide con il trasferimento del ct nella cittadina torinese, diventando vicino di casa dell’allora adolescente Elisabetta.

Dall’amicizia all’amore

Il rapporto tra Elisabetta e Antonio, inizialmente, è di pura amicizia, almeno per lei. Entrambi manterranno sempre un legame vivo, anche quando la vita li porterà a prendere direzioni differenti. Tuttavia, ancora una volta una mano invisibile trama per il trionfo del loro amore, destinato a sbocciare. Galeotto fu l’appuntamento, traghettato da una Porsche! Qualcosa ha acceso il sentimento anche in Elisabetta e da quel giorno non si sono più separati.

Elisabetta Muscarello: riservata e innamorata

Elisabetta non hai messo sotto i riflettori né la sua vita personale né quella della sua famiglia. Infatti, il suo carattere riservato e introspettivo la tengono ancora lontana dal mondo dei social. I più curiosoni dovranno rassegnarsi all’idea che ancora non sia capitolata alla creazione di un profilo instagram.