Ellie Bamber è una delle attrici che farà parte della serie Willow, con attori del calibro di Warwick Davis e di Erin Kellyman. Creata nel 2022 da Jonathan Kasda, è un remake dell’omonimo film di Ron Howard, risalente al 1988. La serie, disponibile su Disney+ è uscita il 30 novembre e ha già conquistato tutti i fan della piattaforma, che mai come nell’ultimo anno ha ampliato i generi oltre all’animazione Disney. Se ti stai chiedendo chi è Ellie Bamber che interpreta Dove nella serie Willow, sei nel posto giusto! Continua a leggere e scoprirai tutti i dettagli sull’attrice.

Biografia e carriera di Ellie Bamber

L’attrice è giovanissima ed è nata nel 1997. Tuttavia, la passione per la recitazione e il teatro l’hanno già condotta lontano tanto da farla diventare una delle stelle del cinema degli ultimi anni. Nel 2018 è stata infatti vincitrice di un importante premio, lo Ian Charleson, per aver partecipato allo sceneggiato intitolato The Lady From the Sea. Qui l’attrice Ellie Bamber ha interpretato Hilde sotto la guida del regista Donmar Warehouse. Il successo però lo raggiunge con la celebre pellicola dal titolo Animali Notturni, un capolavoro del 2016 basato sul romanzo di Austin Wright. Viene successivamente ingaggiata per la miniserie I miserabili, prodotta da BBC.

Ellie è fidanzata?

Sempre più persone dopo aver visto la serie si chiedono se la bellissima Ellie sia innamorata. La sua bellezza è infatti molto nota nel mondo del cinema e molti attori si sono interrogati chiedendosi se sia single o no. Ellie Bamber ha un fidanzato che si chiama Richard Madden. Anche lui è un attore e ha origini scozzesi. Richard è conosciuto dal pubblico per aver vestito i panni di Robb Stark ne Il trono di Spade. I due ad oggi pubblicano fotografie in cui vengono ritratti in atteggiamenti teneri e dolci, sembrano infatti innamoratissimi!