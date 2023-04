Chi è Emanuel Lo: età, vita privata, fidanzata Giorgia, figlio

Emanuel Lo Iacono, meglio conosciuto come Emanuel Lo, è un artista poliedrico italiano che spazia dalla coreografia alla musica e al cinema. Iniziando a suonare la chitarra all’età di 10 anni, ha coltivato una grande passione per la danza che lo ha portato a diventare uno dei più apprezzati coreografi italiani. È anche regista e cantautore, ed è noto per essere il fidanzato della celebre cantante Giorgia da quasi vent’anni con cui ha un figlio. Attualmente è uno dei professori della scuola di Amici.

Chi è

Nome: Emanuel

Cognome: Lo Iacono

Nome d’arte: Emanuel Lo

Data di nascita: 11 luglio 1979

Età: 43 anni

Luogo di nascita: Roma

Professione: coreografo, ballerino, cantautore e regista italiano

La sua passione per la danza e la musica è sempre stata presente fin da quando era piccolo, infatti ha imparato a suonare pianoforte e chitarra. Ha una forte ispirazione nell’RnB e in Michael Jackson, ma si è appassionato anche alla musica black. Nel 1996 ha fatto il suo debutto televisivo come ballerino e co-coreografo in vari programmi Rai e Mediaset fino al 2005. Ha avuto una carriera di successo come coreografo per programmi televisivi come X Factor e Amici, ma ora è un insegnante tra i professori.

Fidanzata Giorgia

Dal 2004, lui e la cantante Giorgia sono ufficialmente fidanzati. Lei, di 8 anni più grande, ha dichiarato di aver paura inizialmente di questa differenza di età che lui, pur di conquistarla aveva omesso. Ma, a distanza di quasi 20 anni sono felici, e hanno un figlio, Samuel, nato nel 2010.

X Factor e Amici 22

Emanuel ha lavorato come coreografo per X Factor nel 2010 e successivamente è diventato coach di danza e giudice esterno nella scuola di Amici a partire dal 2016. Nel 2022 diventa un professore all’interno della scuola di Amici e, nella fase del serale, insieme a Lorella Cuccarini, formano la squadra dei CuccaLo.