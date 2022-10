Chi è Emanuel Lo, marito di Giorgia? Età, carriera, figli

Giorgia è tra le cantanti più amate in Italia. Sempre molto riservata, quasi mai al centro dei gossip e dei paparazzi, è sposata con Emanuel Lo. I due si tengono lontani da chiacchiericci, tanto che le notizie sul conto di lui sono davvero molto scarne.

Emanuel Lo, età e carriera

Per quel che riguarda la sua vita privata, sappiamo che Emanuel è della classe 1979. La sua vita è stata tutta interamente dedicata alla musica, al ballo, infatti è musicista, ballerino ed anche cantautore. Di origine romana, ormai è dal 2004 che fa coppia fissa con Giorga, con cui si è legato dopo la brutta esperienza di lei della perdita di Alex Baroni. Nel 2017 si è occupato della regia del singolo di sua moglie Scelgo ancora te dove compare anche lui i prima persona, nonché il figlio.

I figli

Emanuel e Giorgia, uniti dal 2004, sono diventati insieme genitori nel 2010 di un bellissimo maschietto, Samuel, che oggi è quasi adolescente. La voglia di un figlio era vivida in entrambi, come ha spiegato anche Giorgia qualche anno fa in una intervista. La nascita del piccolo Samuel ha fatto bene sia a mamma Girgia che a papà Emanuel, entrambi super legatissimi a loro figlio. Da relazioni precedenti il ballerino non ha avuto altri figli.