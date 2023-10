Chi è Emanuel Lo: origini, figli, età, moglie, fidanzata

Emanuel Lo, nome all’anagrafe Emanuel Lo Iacono, è nato a Roma l’11 luglio del 1979 ed è noto anche per essere il fidanzato di Giorgia famosissima cantante romana. Nonostante questo sappiamo molto di lui perché è comunque un personaggio del mondo dello spettacolo. L’abbiamo visto infatti esibirsi come coreografo, ballerino ma anche cantautore pubblicando dal 2006 a oggi due album. Fin da quando era bambino ha avuto una grandissima passione per la musica tanto da iniziare a suonare la chitarra quando aveva appena dieci anni.

Nel 1996 per lui è arrivato il debutto sia sulla Rai che su Mediaset come ballerino in programmi tra cui Stasera Pago Io di Fiorello e Uno di noi di Gianni Morandi. Ha lavorato a tantissimi show collaborando anche con artisti internazionali famosissimi come Kylie Minogue, Ricky Martin, Geri Halliwell, Robbie Williams, Samantha Mumba, Holly Valance e Luciano Pavarotti tra gli altri.

Emanuel Lo, tutto quello che sappiamo

Emanuel Lo è fidanzato con Giorgia dal 2004. La coppia si era conosciuta un anno prima durante la tournée per il disco Ladra di vento della donna con il ballerino che faceva parte appunto del corpo di ballo. Nel febbraio del 2010 è nato loro figlio Samuel. Il ragazzo ha lavorato a molti programmi aumentando la sua notorietà quando dal 2016 è entrato a far parte di Amici di Maria De Filippi come giudice di hip hop nelle sfide esterne. L’abbiamo visto poi anche sostituire nell’edizione 2022/23 Veronica Peparini.

Ragazzo semplice e simpatico è riuscito a conquistare il pubblico che lo segue anche sui social network. Siamo consapevoli di essere di fronte a un protagonista di altissimo livello e non possiamo che renderci conto di avere nella nostra squadra dello spettacolo italiano un fenomeno che ci invidiano un po’ in tutto il mondo. Staremo a vedere cosa farà nei prossimi anni quando avrà tante altre soddisfazioni.