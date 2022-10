Chi è Emilia Caputo, moglie di Lorenzo Fontana? Instagram, carriera, figli, matrimonio

Nel frangente che si sviluppa il nuovo Governo, iniziano i primi rumors sui Ministri. Lorenzo Fontana è il candidato Lega alla Camera, e sappiamo sia sposato con Emilia Caputo. Sul web non ci sono molte info sul conto della donna quindi cerchiamo di capire il più possibile sui due.

Emilia Caputo, Instagram e carriera

Si presuppone che Emilia Caputo sia una laureata in Giurisprudenza. In passato ha fatto parte del Parlamento Europeo ma ad oggi non sappiamo come si è evoluta la sua vita professionale. Ha un profilo Instagram super serrato a dimostrazione questa che non vuole si creino pettegolezzi sul suo conto.

Lorenzo ed Emilia, figli e matrimonio

L’ex Ministro della Famiglia (nonché neo eletto Presidente della Camera dei Deputati) e sua moglie Emilia hanno per ora un’unica bambina, Angelica. Dei due sappiamo che sono convolati a nozze eseguendo un doppio rito, sia quello canonico che quello tridentino. La cerimonia delle loro nozze è stata celebrata da un sacerdote pre-conciliare, don Wilmar Pavesi mentre il rito civile ha visto come protagonista della celebrazione l’ex sindaco di Verona Flavio Tosi. Non poteva non essere Matteo Salvini il testimone di nozze. Mai coinvolti in alcuni tipo di scandalo Emilia e Fontana sono una solida coppia.