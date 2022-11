Attrice pluripremiata di origini anglo-americane, Emily Beecham è un’artista che lavora nel mondo del cinema dal 2006. Diverse persone l’hanno riconosciuta nella serie 1899 per via della sua interpretazione di Maura Franklin, una dottoressa a bordo del Kerberos, la nave che trasporta i migranti nella traversata dell’Oceano Pacifico con lo scopo di raggiungere New York sperando in un domani migliore. Maura è specializzata in neurologia e si occupa di studiare il funzionamento del cervello umano. Presto però, la dottoressa si rende conto che quello che ha vissuto in tutta l’esperienza sulla nave nasconde un incredibile segreto. Ecco chi è Emily Beecham e quali sono stati i passi più importanti della sua carriera.

Biografia di Emily Beecham

Nata nel 1984, Emily è una delle attrici più conosciute negli Stati Uniti e in Inghilterra. Per quanto riguarda la sua carriera cinematografica, ha recitato in un film dei Fratelli Coen, intitolato Ave Cesare! per poi passare a lavorare nella serie televisiva Into the Badlands prodotta da AMC. Il 2017 è stato un anno importante per la sua carriera, poichè è stata nominata ai British Independent Film Awards come Miglior attrice. Nel 2011 ha ricevuto lo stesso premio per il London Independent Film Festival, mentre nel 2019 è stata nominata al Festival di Cannes come miglior attrice per aver recitato in Little Joe, film diretto da Jessica Hausner.

Vita privata

I follower dell’attrice aspettano impazienti di saperne di più sulla sua relazione sentimentale. Infatti ad oggi nessuno sa se sia impegnata o se sia single. In passato è stata sicuramente con Max Befort, un attore tedesco con il quale però la relazione è finita piuttosto presto. Nel tempo libero ama viaggiare, scoprire nuove mete e visitare luoghi esotici insieme agli amici.